Полиция Бангкока расследует обстоятельства смерти шести человек, найденных мертвыми в одном из фешенебельных отелей тайской столицы Hyatt Erawan Bangkok. Все они — вьетнамцы, у некоторых, как сообщается, было двойное гражданство с США.

Общественная радиовещательная корпорация Таиланда сообщила со ссылкой на источники в полиции, что среди мертвых трое мужчин и три женщины.

По некоторым данным, в этой группе гостей отеля было семь человек, но седьмой исчез.

На данный момент основная версия полиции — отравление ядом. Источники в полиции сообщают, что проводится токсикологическая экспертиза, но ее результатов пока нет.

Также рассматривается версия пищевого отравления.

Ранее местная пресса написала, что постояльцы отеля могли быть застрелены, но, по словам следователей, следов стрельбы на месте обнаружения тел нет.

По словам экспертов, на момент осмотра жертвы были мертвы около 24 часов.

"Следов борьбы нет. На месте найдены использованные чайные и кофейные чашки", — сообщил представитель полиции.

На основании этих слов можно сделать вывод, что все шесть тел были найдены в одном номере.

Полицию в отель вызвал гостиничный персонал около 17:30 по местному времени.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, побывавший на месте событий, взял расследование под личный контроль, заявив, что произошедшее не должно отразиться на имидже страны и на туристическом потоке.

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