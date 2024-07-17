17 июля 2014 года в небе над Донбассом, где шли боевые действия между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинской армией, ракета попала в "Боинг", следовавший рейсом MH17. Никто из 298 человек на борту не выжил. Хотя прошло уже десять лет, мы все еще не знаем многих деталей произошедшего — они известны лишь узкому кругу лиц, которые, возможно, не заговорят никогда. Но ответ на главный вопрос, которым продолжает манипулировать российская пропаганда, — кто сбил самолет — давно известен. Это установил суд в Гааге. А один из виновных даже находится за решеткой, правда, по совсем другой причине.

Где сейчас осужденные по делу MH17?

В 2022 году окружной суд Гааги признал трех человек виновными в причастности к крушению малайзийского "Боинга".

К пожизненному заключению приговорили:

бывшего "министра обороны" самопровозглашенной ДНР и полковника ФСБ в отставке Игоря Гиркина (более известного как Игорь Стрелков);

бывшего главу военной разведки ДНР, а также полковника ГРУ Генштаба России в отставке Сергея Дубинского;

подчиненного Дубинского в военной разведке ДНР Леонида Харченко (он единственный из всех обвиняемых был жителем Донбасса и гражданином Украины).

Никто из них не присутствовал в суде, поэтому приговор вынесен заочно. Но один из троих все же оказался за решеткой, правда, не в Гааге, а в России, и по делу, никак не связанному с "Боингом". В январе 2024 года Игорь Стрелков был приговорен к четырем годам колонии за публичные призывы к экстремизму.

Формально дело возбудили из-за двух постов в его Telegram-канале: в одном из них Стрелков рассуждал о том, что Крым могут в скором времени передать Украине в результате теневых договоренностей, а во втором — критиковал отсутствие выплат мобилизованным двух полков самопровозглашенной ДНР.

Реальной причиной ареста послужило, скорее всего, то, что Стрелков с самого начала полномасштабной войны жестко критиковал военное руководство России и лично Путина. Война явно подстегнула интерес к персоне Стрелкова — у его Telegram-канала ко дню задержания было около 875 тысяч подписчиков, что почти вдвое больше, чем, например, у главы RT Маргариты Симоньян.

Fоtо: EPA/Scanpix/LETA

Точку зрения Стрелкова на происходящее можно описать примерно так: некомпетентное военное руководство неэффективно ведет войну и проваливает работу по укреплению границы, а гражданские чиновники не могут перевести страну "на военные рельсы", из-за чего Россия оказалась перед угрозой военного поражения и потенциального развала.

Другой осужденный, Леонид Харченко, тоже успел посидеть в СИЗО — и опять-таки не в связи с делом MH17. В марте 2020 года он был арестован в ДНР за незаконное хранение оружия — пистолета, который донецкие силовики сами же ему и выдали "для обеспечения личной безопасности", как утверждают сослуживцы Харченко. Через несколько месяцев Харченко отпустили — так же внезапно, как арестовали, — после чего он уехал в Россию. Насколько известно "Би-би-си", еще до начала полномасштабного вторжения Харченко получил российское гражданство и теперь живет в Краснодарском крае или в аннексированном Крыму.

По данным прокуратуры Нидерландов, именно Харченко — единственный из всех осужденных — мог лично присутствовать на месте пуска ракеты по летевшему "Боингу" МН17.

Полковник ГРУ в отставке Сергей Дубинский, насколько известно "Би-би-си", вышел на пенсию и живет в Ростовской области. Ему 61 год. От общения с журналистами он отказывается. Свидетельств физического участия Дубинского в текущем российском вторжении в Украину не появлялось.

Однако 9 мая 2023 года пресс-служба СБУ сообщила о задержании женщины, которую подозревают в передаче Дубинскому данных о перемещении ВСУ. По данным спецслужбы, подозреваемая жила в Донецкой области и знала бывшего разведчика лично.

"После начала полномасштабного вторжения она вышла через анонимный мессенджер на Хмурого (позывной, под которым Дубинский был известен во время работы в ДНР — прим. "Би-би-си") и предложила свою помощь в войне против Украины. По его указанию злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны в районах Угледара, Павловки и Великой Новоселки", — сообщили в СБУ Украины. Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы.

В деле был и четвертый обвиняемый — Олег Пулатов (летом 2014 года он был подполковником запаса ВДВ России). Суд посчитал, что доказательств его причастности к организации пуска ракеты недостаточно. В итоге Пулатов был признан невиновным. В суде Пулатов через адвокатов сообщил, что сейчас проживает в Ульяновске.

Какова роль Путина?

Через несколько месяцев после завершения суда над Стрелковым и его подчиненными следственная группа объявила, что сделала все возможное для установления других подозреваемых, но больше не может предъявить обвинения никому другому.

При этом следователи заявили, что Владимир Путин принимал личное и непосредственное участие в том, что происходило в Донбассе. В подтверждение своих слов они проиграли несколько перехваченных телефонных переговоров.

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Два телефонных разговора проходили с участием неназванного российского чиновника — помощника Сергея Аксенова, назначенного Москвой главы аннексированного Крыма. В материалах дела уточняется, что эти разговоры происходили 8 июля 2014 года, то есть еще до того, как был сбит "Боинг".

В обоих разговорах чиновник неоднократно говорит, что решение об отправке "Бука" в Донбасс принимает "никакой [не] генерал, никакой не министр обороны", а только "самый первый лично": "Как они сказали, лично отвечает перед народом первый, и только он принимает решение", — сказал советник Аксенова.

Также была обнародована запись, которую следователи назвали разговором самого Путина с Игорем Плотницким, руководителем самопровозглашенной Луганской народной республики. Сообщается, что запись была сделана в ноябре 2017 года. Этот разговор, по мнению Объединенной следственной группы (JIT), показывает, насколько Россия и лично Путин были вовлечены в действия сепаратистов в Донбассе.

На пресс-конференции представители JIT заявили: "Есть весомые указания на то, что Путин принимал непосредственное участие в принятии решений по "Буку", однако эти указания не достигают высокой планки полных и неопровержимых доказательств. Кроме того, президент РФ пользуется иммунитетом в соответствии с международным правом. По закону Нидерландов, главы государств не могут быть осуждены национальным судом за любые преступления, даже за военные преступления в течение исполнения срока их полномочий".

В день вынесения приговора журналисты спросили у Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, что он думает о решении суда. Песков традиционно пожаловался, что Россию не допустили к расследованию, что "не способствовало его объективности".

Кто стрелял?

Изучив десятки фото- и видеосвидетельств, а также сотни перехватов телефонных переговоров, следствие доказало, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетной установки "Бук". Также было доказано, что стреляли с территории, которую на тот момент контролировала армия так называемой ДНР, а прибыл туда "Бук" из России (если точнее — из расположения 53-й бригады ПВО в Курской области).

На этом заканчиваются ответы и начинаются вопросы. Ни Стрелков, ни Дубинский, ни Пулатов лично на месте стрельбы не присутствовали. Опираясь на данные геолокации телефона, который периодически выключался, и содержание перехватов телефонных разговоров, следователи предположили, что непосредственно на месте пуска мог находиться Харченко, но только в качестве сопровождающего.

Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Суд установил, что никто из них троих на кнопку пуска ракеты не нажимал. Но кто же тогда это был?

Обычно экипаж "Бука" состоит из четырех человек. Его действиями руководит начальник расчета в звании лейтенанта, в экипаж также входят сержант и двое рядовых: оператор, нажимающий на кнопку пуска ракеты, и водитель. Сколько именно человек находилось в том самом "Буке", сбившем "Боинг", неизвестно.

По данным Нидерландов, две установки "Бук" вывозились за пределы войсковой части за несколько дней до катастрофы MH17. Позднее выяснилось, что один "Бук" не добрался до места назначения, сломавшись по пути.

Тот "Бук", который все-таки доехал до Донецка, имел цифры 3…2 на борту (средняя цифра в номере была затерта, и установить ее не удалось). По данным расследователей группы Bellingcat, это может говорить о том, что установка была из 3-го батальона 53-й бригады ПВО. Это сужает число потенциальных участников стрельбы по "Боингу" примерно до 30 человек. Но на основании данных, которыми располагали следователи, невозможно определить из них тех трех-четырех человек, которые находились внутри установки в момент пуска.

Кто отдавал приказ?

В 2013-2016 годах 53-й бригадой ПВО командовал полковник Сергей Мучкаев. По занимаемой должности он должен был знать о перемещении "Бука". Но следствие не нашло неопровержимых свидетельств того, что он принимал в этом какое-то участие или находился в момент пуска ракеты в приграничном районе России.

Все запросы, которые Нидерланды отправили в Россию с просьбой допросить Мучкаева, остались без ответа, несмотря на жалобы Кремля о недопуске к расследованию.

Подчинялся Мукачев приказам Министерства обороны, которое на тот момент возглавлял Сергей Шойгу. Но прямых доказательств его участия в организации доставки "Бука" на территорию Донецкой области и разрешения открыть огонь по воздушным целям тоже пока нет.

Fоtо: Reuters/Scanpix

Зато есть множество перехватов телефонных разговоров, которые указывают на участие в транспортировке зенитного ракетного комплекса человека под псевдонимом Владимир Иванович.

Еще в 2020 году "Би-би-си" стало известно, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. В опубликованных следователями телефонных переговорах представители ДНР между собой называли "Владимира Ивановича" командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков упоминал, что напрямую подчинялся приказам "Владимира Ивановича".

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, "Би-би-си" получила информацию о перемещениях генерала в 2014 году и выяснила, что в день падения "Боинга" Бурлака находился в Ростове-на-Дону, а фоноскопическая экспертиза, сделанная по запросу "Би-би-си", показала многочисленные сходства в голосе генерала Бурлаки и "Владимира Ивановича".

Один источник, назвавший "Би-би-си" вероятное имя "Владимира Ивановича", уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014–2015 годах генерал Бурлака получил повышение и звание Героя России. Из открытых источников следует, что до 2014 года Бурлака был генерал-лейтенантом, а после был повышен до генерал-полковника.

Что говорит Россия?

Россия несколько раз кардинально меняла свою версию того, кто и как именно сбил самолет. Суд в Нидерландах не игнорировал эти версии — их все детально изучили.

Сначала Минобороны и Следственный комитет России утверждали, что "Боинг" сбил украинский военный самолет: то якобы СУ-25, то МИГ-29, — но весомых доказательств за все эти годы так и не представили.

На "Первом канале" однажды показали якобы существующие спутниковые снимки сближения военного и гражданского бортов. Правда, самолет, следовавший за рейсом MH17, на них оказался непропорционально большим — настолько, что если бы снимок был подлинным, длина "Боинга" должна была составлять 4,5 км.

Украина передала Нидерландам данные о полете всех своих военных самолетов 17 июля 2014 года. Все эти вылеты были вне зоны боевых действий на юго-востоке Украины.

Летом 2015 года российский концерн "Алмаз-Антей", выпускающий зенитные комплексы "Бук", выдал свою версию: якобы самолет сбили ракетой, запущенной в районе поселка Зарощенское, которое на тот момент контролировали украинские войска.

Скоро выяснилось, что и этот район контролировался силами ДНР, а не украинской армией — это подтверждают и перехваты разговоров самих сепаратистов. Кроме того, жители Зарощенского сказали журналистам, что пуска ракеты не слышали.

Но российская сторона все равно не спешила отказываться от этой версии. Летом 2014 года Минобороны опубликовало несколько спутниковых снимков, на которых было видно, что в день крушения "Боинга" украинская установка "Бук" якобы вдруг покинула военную базу Украины в Донецкой области.

Нидерланды попросили Москву прислать оригиналы этих снимков. Минобороны России ответило шесть лет спустя — оригиналы "не сохранились".

Представители Нидерландов нашли всех людей, которые упоминались в многочисленных версиях Москвы. Летчик Волошин, якобы сбивший "Боинг", еще в 2015 году сообщил следствию, что не совершал боевых вылетов 17 июля 2014 года (это подтверждается документами ВВС Украины). Показания следствию также охотно дал командир Волошина.

Диспетчер Петренко, которая вела рейс из Амстердама в Куала-Лумпур над территорией Украины, вопреки публикациям российских провластных СМИ никуда не пропала. Она тоже поговорила со следствием и сообщила, что не видела никаких военных самолетов на своем радаре. Данные радаров Киев, в отличие от Москвы, предоставила.

А человек, называвшийся "диспетчером Карлосом" и заявлявший, что это украинские военные сбили самолет, признался, что никогда не был авиадиспетчером. Оказалось, что ранее его судили за мошенничество, а сейчас мужчина живет в Румынии.

Поговорив с каждым из них, следствие пришло к выводу, что упомянутые люди не имеют никакого отношения к крушению самолета "Малайзийских авиалиний". Зато JIT нашла 20 свидетелей, которые заявили, что видели в небе след от пуска ракеты 17 июля 2014 года. Все они в тот день находились на территории, контролировавшейся ДНР. Восемь человек непосредственно видели полет ракеты в небе, а еще четверо слышали грохот, а затем увидели в небе след.

Fоtо: EPA/Scanpix/LETA

Отвечая на вопрос о возможном месте пуска ракеты, большинство опрошенных свидетелей указали направление левее от населенного пункта Снежное (в июле 2014 года, как и сейчас, этот населенный пункт находился под контролем сил так называемой ДНР). Некоторые указывали более точную локацию — место недалеко от Саур-могилы или село Первомайское.

Для оценки надежности этих показаний судья изучил данные телефонного биллинга свидетелей. 17 июля все они действительно находились именно в том районе, о котором заявляли.

Что дальше?

Еще в 2020 году правительство Нидерландов обратилось в Европейский суд по правам человека с требованием признать ответственность России за гибель 298 пассажиров и членов экипажа "Боинга-777", а также за отказ должным образом расследовать это дело. И этот суд все еще продолжается.

Правительство Нидерландов утверждает, что Россия сыграла ключевую роль в этой катастрофе, и что продолжающаяся Кремлем кампания дезинформации по поводу сбитого самолета является грубым нарушением гражданских прав родственников погибших.

Москва все выдвинутые против нее обвинения продолжает категорически отрицать.

На вынесение окончательного решения могут уйти годы. Теоретически, если Россия проиграет этот суд, ЕСПЧ может обязать ее выплатить компенсации пострадавшим. На практике это решение останется символическим.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия приняла закон, по которому отказалась исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года.

Но срока давности у этих выплат нет. И в итоге история компенсаций, которые Москва задолжает по решениям ЕСПЧ, может повторить сценарий с выплатой СССР царских долгов Российской империи.

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