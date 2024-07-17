В полночь с 17 на 18 июля литовская таможня вводит запрет на въезд на территорию страны автомобилей с белорусскими регистрационными знаками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как поясняет литовская таможня, запрет установлен в соответствии с недавно введенными против Беларуси европейскими санкциями и распространяется на легковые автомобили на белорусских номерах независимо от гражданства их водителей и владельцев.

LRT отмечает, что новые правила предусматривают ряд исключений. В частности, до 16 августа въехать на территорию Литвы на зарегистрированном в Беларуси автомобиле смогут белорусские граждане с действующей визой или видом на жительство в Литве. При этом транспорт не может быть предназначен для продажи или зарегистрирован на юридическое лицо с целью осуществления коммерческой деятельности. Под исключение также попадают машины с дипломатическими номерами.

Уже находящиеся в Литве легковые автомобили на белорусских номерах должны до 18 января 2025 года покинуть территорию страны. В ближайшие полгода владельцы этих транспортных средств могут перерегистрировать их в Литве.

Для нарушителей новых правил предусмотрены штраф и конфискация автомобиля.

Ранее аналогичный запрет ввели власти Латвии. На территорию страны белорусские автомобили перестали пропускать в ночь на вторник.

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