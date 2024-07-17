В среду, 17 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении старшего представителя, который возглавит Представительство НАТО в Украине. Патрик Тернер приступит к исполнению своих обязанностей в Киеве в сентябре 2024 года. Ранее он занимал должности помощника генерального секретаря НАТО по операциям и помощника генерального секретаря по оборонной политике и планированию, а также занимал ряд старших должностей государственной службы в Соединенном Королевстве.

Генеральный секретарь приветствовал это назначение: "Патрик Тернер привносит в эту должность годы лидерства и опыта. Будучи преданным государственным служащим, он имеет большой опыт достижения результатов. Я уверен, что он преуспеет в этой важной роли, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украины".

Тернер сказал: "Для меня большая честь быть назначенным старшим представителем НАТО в Украине. Я с нетерпением жду возможности возглавить Представительство НАТО и очень тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы помочь НАТО оказать поддержку Украине".

В качестве старшего представителя Тернер возглавит организацию и будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он будет координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу оценки и рекомендации по ситуации в Украине.

На саммите НАТО в Вашингтоне страны НАТО договорились создать Службу помощи и обучения НАТО в области безопасности для Украины, чтобы лучше координировать предоставление военной техники и обучение для Украины. Это основано на беспрецедентной поддержке НАТО Украины в защите от российской агрессии. Союзники также объявили о своем обещании оказать Украине долгосрочную помощь в сфере безопасности с минимальным базовым объемом в 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности, чтобы Украина могла преобладать.

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