Авиабаза НАТО в немецком Удеме зафиксировала российские истребители над международными водами, сообщает Yle.

Истребители из Финляндии и Швеции были подняты в воздух в понедельник, 15 июля, из-за двух российских истребителей, летевших над международными водами. Об этом сообщили в НАТО.

Российские истребители были зафиксированы авиабазой альянса в немецком Удеме. Они вылетели из Калининграда в сторону материковой России.

Российские истребители летели без плана полета, а также не связывались с гражданской авиадиспетчерской службой и не включили сигнал транспондера, как это предусмотрено международными авиационными правилами.

Финские и шведские ВВС активизировали свои силы быстрого реагирования и подняли в небо истребители с авиабазы ​​НАТО в Удеме.

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