Утром 18 июля Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Около пяти утра Кравченко написал в своем Telegram-канале, что из-за атаки в Новороссийске звучит сирена. Он призвал жителей первой береговой линии укрыться в комнатах, где окна не выходят на море. В 7:24 утра глава города сообщил, что сигнал атаки безэкипажных катеров отменен, а жителям Новороссийска ничего не угрожает. О последствиях атаки не сообщается.

Морской беспилотник также пытался атаковать Севастополь, сообщил в 4:46 утра назначенный Россией глава аннексированного города Михаил Развожаев. "Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен", — заявил Развожаев. Другие подробности он не привел.

Украинский Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил со ссылкой на подписчиков, что в Севастополе слышали взрывы и стрельбу в районе Казачьей бухты. Канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, показано, как российские военные отражают атаку морского дрона.

По данным "Крымского ветра", взрывы также слышали возле поселков Мирный и Новоозерное в Крыму. Независимых подтверждений этой информации нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили десять украинских безэкипажных катеров, которые, согласно заявлению ведомства, следовали в направлении Крымского полуострова.

Кроме того, как добавили в министерстве, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Крымом 33 беспилотника самолетного типа.

В Минобороны РФ добавили, что ночью ПВО сбили два беспилотника в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что дроны сбили над Брянским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Украинские морские дроны не впервые пытаются атаковать Новороссийск и Крым. В последний раз об атаке бэзэкипажных катеров на Новороссийск сообщалось 3 июля.

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