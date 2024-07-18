Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии голосования Европарламента о ее переназначении опубликовала программу, которую она планирует реализовать в ближайшие пять лет. Сегодня утром немецкий политик представила свои приоритеты депутатам на пленарном заседании, после чего ответит на их вопросы.

Согласно документу, фон дер Ляйен планирует, в частности, учредить в Еврокомиссии должности комиссаров по обороне, вопросам равенства, рыболовству, вопросам расширения и по Средиземноморью. Один из членов будущего состава ЕК будет отвечать за "обеспечение доступности жилья", еще один — за "обеспечение межпоколенческой справедливости".

В своей речи перед депутатами политик пояснила, что предлагает разработать общеевропейский план по обеспечению доступного жилья и пересмотреть правила оказания государственной поддержки так, чтобы Брюссель мог субсидировать строительные программы. Как отмечает Politico, это "огромный поворот" для Евросоюза — раньше европейские институты воздерживались от вмешательства в эту сферу, ссылаясь на законодательные ограничения. При этом о жилищном кризисе в ЕС говорят представители большинства политических сил: от крайне правых до крайне левых.

Первым политическим приоритетом, который фон дер Ляйен упомянула в своей речи, стало обеспечение конкурентоспособности и процветания. Одним из методов достижения этой цели, по мнению политика, станет сокращение бюрократической нагрузки на бизнес и фермеров. Выполнение этой задачи будет возложено на одного из вице-президентов ЕК.

При этом фон дер Ляйен обещала придерживаться "Зеленого курса" и добиться сокращения выбросов в атмосферу на 90% к 2040 году. По ее мнению, это поможет снизить счета за электроэнергию для граждан и предприятий. Одновременно политик признала, что достижение климатической нейтральности должно основываться на более "прагматичном" подходе, чем во время ее первого срока во главе Еврокомиссии. В частности, она анонсировала увеличение субсидий для фермеров, чтобы они могли адаптироваться к изменению климата.

Говоря о борьбе с незаконной миграцией, фон дер Ляйен заявила об утроении персонала специализированного европейского агентства Frontex, которое, в частности, патрулирует внешние границы ЕС. Для противостояния организованной преступности также планируется удвоить число сотрудников Европола.

Еще одной темой выступления стала борьба с кибербуллингом и интернет-зависимостью у несовершеннолетних. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия планирует провести "первое в истории общеевропейское расследование влияния социальных сетей на благополучие молодых людей".

Голосование начнется в 13:00 по местному времени (14:00 по рижскому). Согласно регламенту, оно будет тайным, а свое мнение депутаты выразят с помощью бюллетеней. Подсчет голосов рассчитывают завершить к 14:45 (15:45 по Риге).

Для переназначения фон дер Ляйен необходимо одобрение 361 из 720 депутатов. У поддерживающей ее кандидатуру коалиции из правоцентристов, социал-демократов и либералов в сумме 401 мандат, однако, как писало ранее Politico, не все члены этих трех фракций готовы отдать голос за действующую главу Еврокомиссии.

Если за фон дер Ляйен проголосуют менее половины депутатов, лидерам стран ЕС придется выдвинуть на пост главы Еврокомиссии другого кандидата.

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