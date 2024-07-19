По мнению уходящего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется лет на десять — но парадокс ситуации, по его мнению, заключается в том, что чем убедительнее западные союзники будут демонстрировать, что готовы к долгой войне, тем быстрее она может закончиться.

Отвечая в интервью Би-би-си на вопрос, следует ли странам НАТО быть готовыми к тому, что война в Украине затянется дольше чем на десять лет, Столтенберг ответил: "Да".

"Но главное тут то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается", — сказал Йенс Столтенберг.

"А когда мы очень ясно даем понять, что мы тут надолго, что мы твердо намерены долго помогать Украине, тогда мы создаем условия для разрешения конфликта, при котором Украина одержит верх как суверенное независимое государство", — продолжил генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг прослужил генеральным секретарем НАТО 10 лет и уйдет с этого поста в октябре этого года. Его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В интервью Би-би-си Столтенберг снова призвал европейские страны НАТО увеличить ассигнования на помощь Украине. Европейцы и Киев опасаются, что если в США к власти вернется Дональд Трамп, он может урезать или вовсе прекратить финансирование помощи Украине.

Недавно НАТО объявил, что с сентября координацией помощи Украине займется специальное подразделение альянса, которое будет размещено в Германии.

"Это обеспечит большую предсказуемость и подотчетность помощи, а также продемонстрирует, что мы твердо намерены и дальше поддерживать Украину", — уверяет Столтенберг.

На днях Германия объявила, что намерена в следующем году урезать ассигнования на военную помощь Украине в два раза — с нынешних 8 млрд евро до 4 миллиардов. Восемь миллиардов Германия выделила только в этом, 2024 году, годом раньше ее военная помощь составила те же четыре миллиарда.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер объяснил эти планы обратного сокращения тем, что теперь, на обозримое будущее, финансирование нужд Украины обеспечено, так как страны "большой семерки" договорились отдать ей 50 млрд долларов, полученных в виде процентов с замороженных российских активов.

Экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп на этой неделе выбрал себе в пару кандидатом в вице-президенты сенатора Джеймса Дэвида Вэнса — одного из самых заметных и жестких противников оказания помощи Украине.

Вэнс, американский изоляционист, ранее заявлял, что ему совершенно все равно, что будет с Украиной, и что Европе нужно учиться справляться со своими проблемами самой, потому что Америка переключает внимание на Восточную Азию.

Йенс Столтенберг уверен, что США не покинут НАТО. По его мнению, сильный альянс — в интересах самих Соединенных Штатов, и большинство в обеих партиях поддерживают НАТО, что видно и по заявлениям и действиям конгрессменов, и по результатам опросов общественного мнения.

"Вне зависимости от того, что вы думаете об отношении США к НАТО, правильно будет самим больше вкладывать в нашу оборону. Во-первых, это увеличивает вероятность того, что США останутся нашим сильным союзником. Во-вторых, если случится что-то очень плохое, то Европе и Канаде не помешает иметь на этот случай более крепкую оборону", — добавил генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг признал, что раньше Трамп "абсолютно правильно и обоснованно" критиковал европейские страны НАТО за то, что они мало тратят на свои армии и слишком полагаются на США. Но сейчас, как отметил генсек НАТО, ситуация изменилась.

В этом году, по оценке альянса, уже 23 из 32 входящих в него стран выполнят и перевыполнят норматив расходов на оборону в 2% ВВП.

"НАТО — это самый успешный альянс в истории, потому что мы, несмотря на разногласия, всегда были готовы объединиться ради наших базовых ценностей и защищать друг друга. Я думаю, так будет и после выборов в США", — сказал Йенс Столтенберг.

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