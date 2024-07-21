Бывший президент США Дональд Трамп, вновь участвующий в борьбе за высший государственный пост, провел первый предвыборный митинг после покушения.

"На прошлой неделе я схлопотал пулю за демократию", - заявил политик перед несколькими тысячами зрителей в субботу, 20 июля, в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган.

Представитель Республиканской партии, который двумя днями ранее стал официальным кандидатом на пост президента от этой политической силы, высмеял своих конкурентов в лице Демократической партии и назвал ее "врагом демократии". "Они даже понятия не имеют, что у них за кандидат", - заявил Трамп, имея в виду действующего главу государства Джозефа Байдена.

В последние недели среди демократов растут призывы к Байдену прекратить предвыборную кампанию из-за преклонного возраста и возможных проблем со здоровьем.

Помимо Трампа, на митинге выступил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Ранее экс-глава Белого дома объявил Вэнса кандидатом в вице-президенты страны. В свою очередь Байден назвал сенатора "клоном Трампа".

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