Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется провести референдум, если вопрос территориального компромисса с Россией появится в национальной повестке дня, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете "Corriere della Sera", пишет "Украинская правда".

"Ближайшие месяцы будут очень трудными для Владимира Зеленского. Придется ли ему продолжать войну с новыми смертями и разрушениями, или ему придется рассмотреть возможность территориального компромисса с Путиным", - заявил мэр Киева в интервью.

"Если да, то каким будет давление со стороны американской стороны в случае победы Трампа? И как объяснить стране, что необходимо отдать куски нашей территории, стоившие жизни тысячам наших воюющих героев", - отметил Виталий Кличко.

"Какой бы шаг он ни предпринял, наш президент рискует совершить политическое самоубийство", — признал он.

"Давайте будем откровенны: мы должны выиграть войну, но ситуация становится все более сложной, это зависит от помощи, которая поступает от союзников. Было бы ужасом, если бы нам пришлось воевать еще два года", - добавил Кличко.

По его мнению, "Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму. Я не думаю, что он сможет достичь таких болезненных и важных соглашений самостоятельно, без народной легитимации".

"Выходом для него могло бы стать создание правительства национального единства, аналогично тому, что произошло в Израиле после нападения ХАМАСа 7 октября прошлого года. Однако я не уверен, что он готов отказаться от централизованной власти в своих руках", — заметил мэр Киева.

При этом Кличко-старший не поддерживает проведение президентских выборов в Украине в военное время.

В интервью итальнскому изданию он также предположил, что Трамп в случае своей победы на выборах президента США может изменить свою риторику в отношении Украины.

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