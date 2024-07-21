Бывший премьер-министр Великобритании и активный сторонник военной помощи Украине Борис Джонсон написал колонку для британского издания Daily Mail, в которой выражает уверенность, что в случае переизбрания Дональд Трамп способен спасти Украину.

Борис Джонсон одним из первых поддержал Украину после нападения России 24 февраля 2022 года и, несмотря на то, что с той поры покинул пост премьер-министра, оставив смешанные чувства о себе как у британцев, так и на европейском континенте, в Украине он продолжает пользоваться неизменным уважением. Он приезжал в страну много раз, как во время премьерства, так и после отставки. Украинцы назвали в его честь сладости, а его имя было выгравировано на Аллее храбрых в Киеве по инициативе президента Зеленского.

На этой неделе Джонсон встретился с Трампом на съезде Республиканской партии США, заявив по окончании беседы, что, по его убеждению, Трамп в случае избрания президентом будет поддерживать Украину.

Бывший британский премьер считает, что во время покушения в Пенсильвании Трамп проявил истинный характер. А после личного разговора с ним Джонсон заявил, что "более чем когда-либо убежден в том, что у него есть силы и мужество, чтобы спасти Украину, установить мир и остановить губительное распространение конфликта".

Трамп понимает, что, если Путина не остановить, он двинется на Польшу и страны Балтии, и в результате США окажутся перед выбором — отказаться от роли мирового лидера или заплатить триллионы долларов за восстановление мирового порядка и "отправить молодых американцев за границу умирать на чужой земле", пишет Джонсон.

"Украинцы показали, что могут и будут побеждать, — пишет Джонсон. — Их героизм невероятен. Но война продолжается слишком долго, и цена ее огромна: человеческие жизни, экономические страдания и нестабильность".

"В конце первой четверти XXI века мир находится на перепутье: на Ближнем Востоке разворачиваются ужасающие потенциальные конфликты между Израилем и иранскими прокси, в Южно-Китайском море — за Тайвань, а на нашем континенте — в Европе — идет самая кровопролитная и ужасная война за последние 80 лет", — написал Джонсон.

"Путин дал понять, что считает распад Советского Союза, по его собственным словам, крупнейшей катастрофой XX века, и хочет его восстановить. Он собирается заняться не только Грузией, но и всем российским "ближним зарубежьем"", — пишет Джонсон.

За свою политическую карьеру Борис Джонсон высказывал разные взгляды в адрес России, но став премьер-министром, занял крайне жесткую позицию по отношению к Москве и стал горячо поддерживать Украину.

Его правительство еще в преддверии полномасштабного вторжения в 2022 году предоставило ВСУ противотанковые комплексы NLAW, которые вместе с американскими "Джавелинами", переданными Киеву в бытность Дональда Трампа президентом США, украинская армия успешно использовала, отражая российское наступление. Также Британия при премьере Джонсоне стала первой страной, предоставившей Украине танки западного производства.

Как пишет Джонсон, провал усилий НАТО в Украине покажет миру, что альянс не в состоянии защитить своих членов. Это приведет к дестабилизации в Восточной Европе, где Путин разрушит все достижения Рональда Рейгана и уничтожит сложившийся после окончания холодной войны порядок, Китай захватит Тайвань, а "Хезболла" нападет на Израиль.

"Что бы ни говорили другие республиканцы об Украине в прошлом, я верю, что Трамп понимает реальность: поражение Украины будет огромным поражением Америки" — утверждает Джонсон, вероятно, делая отсылку к прежним заявлениям выбранного Трампом в качестве своего потенциального вице-президента сенатора Джей-Ди Вэнса, который скептически высказывался о перспективах помощи Украине.

"Я верю, что Трамп может положить этому конец — на правильных для Украины и Запада условиях. Подчеркиваю, что не могу быть уверен в том, что именно он сделает, если его выберут. Но вот то, что он мог бы сделать", — полагает бывший премьер.

План Джонсона

Первый шаг — увеличить помощь Запада и укрепить Украину. "В течение последних двух лет мы постоянно желали украинцам полной победы, не давая им [необходимых для этого] средств", — отмечает бывший премьер.

Джонсон считает, что Трамп должен сначала разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам американскими ракетами и другим вооружением.

"В настоящий момент россияне используют планирующие авиабомбы, чтобы нанести значительный ущерб украинским позициям. Но украинцы не могут ответить, потому что США не разрешают им использовать ATACMS для поражения российских аэродромов, а Великобритания, к сожалению, не позволяет им использовать ракеты Storm Shadow, — пишет Джонсон. — Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно: покончить с бюрократическими проволочками и задержками, дать украинцам необходимые разрешения".

"А затем, когда Путина снова оттеснят, — пишет Джонсон, — можно предложить сделку".

"Путину придется вернуться по меньшей мере к границам, которые были до вторжения в 2022 году, а чтобы избежать будущего конфликта и неопределенности, остальная часть Украины должна быть признана [Путиным] свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и как можно скорее присоединиться к ним".

После окончания войны, пишет он, часть украинских войск будет дислоцирована в Европе, где заменит 70 000 военнослужащих США, находящихся там для сдерживания возможной российской агрессии.

Это позволит Трампу "сэкономить средства, вернуть американских военных домой и заставить европейцев делать больше для собственной обороны, что является одной из его ключевых целей".

"Что получит взамен Россия? — задается вопросом бывший британский премьер. — Ну, я думаю, что есть стимулы, которые могут сработать с Путиным".

"Он мог, конечно, заявить, что "специальная военная операция" или вторжение были успешными и что он денацифицировал Украину", — пишет Джонсон, отмечая, что для русскоязычного населения Украины могут быть прописаны специальные меры защиты.

"Дональд Трамп видит риск: поражение Украины обернется огромными долгосрочными потерями для Америки и всего мира, — пишет Джонсон. — С другой стороны, победа Украины при правильном подходе может проложить путь, как это ни парадоксально, к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Это было бы большой победой и для Америки, и для всего мира".

"У Трампа уже есть опыт решительного военного вмешательства в интересах украинской демократии. Если — и когда — он вернется к власти в конце этого года, у Трампа есть огромный шанс не только исправить наследие своего предшественника, но и повести мир вперед", — утверждает бывший премьер.

Первая реакция в Украине

Рассуждения бывшего премьера особого энтузиазма в Украине не вызвали.

Как отмечает Украинская служба Би-би-си, многие прогнозируют, что после своей колонки Борис Джонсон, который считается одним из самых больших друзей Украины в мировой политике, уже не будет так популярен среди украинцев, как раньше.

Джонсон предлагает украинцам "забыть главное, что они защищают в этой войне — территориальную целостность и идентичность", написал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

"Украинцы вооружены до зубов, они становятся членами ЕС и НАТО и защищают Европу вместо американцев, которые выводятся. Ради этого они отдают Крым и Донбасс и защищают "русскоязычных", чтобы Путин мог отчитаться перед "населением", что он провел денацификацию", — написал его однопартийец Николай Княжицкий, назвав статью Джонсона "заблуждением сумасшедшего".

"Странно, что такие вещи были написаны политиком, который восхищается Черчиллем и даже опубликовал его биографию несколько лет назад. Так, самый видный британский премьер-министр Второй мировой войны справедливо заметил, что если выбирать позор между войной и позором, то получится и позор, и война", — пишет Ирина Геращенко из "ЕС".

Ни сам Владимир Зеленский, ни его окружение соображения Джонсона пока не комментировали.

По мнению украинского военно-политического обозревателя Александра Коваленко, поддержка Украины при президенте Трампе может оказаться куда более существенной, чем та, которую оказывали Штаты за время, когда страной руководил нынешний глава государства, конкурент республиканца на президентских выборах — демократ Джо Байден.

В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский впервые после полномасштабного вторжения России в Украину поговорил с Дональдом Трампом, и, в отличие от их последнего неоднозначного телефонного разговора, обе стороны заявили, что довольны тем, как прошла беседа.

Трамп сказал, что это был "очень хороший звонок" и что он будет работать над заключением мирного соглашения между Москвой и Киевом. Близкий к Зеленскому источник издания Politico, попросивший об анонимности, чтобы обсудить частную беседу, сказал, что она прошла "чрезвычайно хорошо" и что Трамп пообещал "добиться справедливого мира для Украины", если снова займет Белый дом.

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