Израильские средства ПВО перехватили ракету класса "поверхность-поверхность", выпущенную из Йемена в воскресенье, сообщает Reuters со ссылкой пресс-службу ЦАХАЛ. Йеменские мятежники-хуситы тем временем заявили, что нанесли несколько ракетных ударов по израильскому курорту Эйлат на Красном море.

Накануне Израиль нанес авиаудары по йеменскому порту, находящемуся под контролем вооруженного проиранского движения хуситов, на следующий день после того, как запущенный группировкой дрон атаковал Тель-Авив.

Израильский премьер назвал авиаудары прямым ответом на эту атаку.

На видео, полученном Reuters, видна белая полоса в небе, свидетельствующая о перехвате ракеты. Агентству удалось установить место съемки.

Официальные сообщения подтверждают, что в этом районе в воскресенье действительно был осуществлен перехват ракеты.

Израильские военные заявили, что их система противоракетной обороны Arrow 3 сбила ракету до того, как она вошла в израильское воздушное пространство. Перед перехватом в Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги, заставившие жителей бежать в укрытие.

Удар по порту Ходейда

В субботу израильские истребители нанесли удары по военным объектам хуситов в районе йеменского порта Ходейда, в результате которого, как сообщили связанные с хуситами новостные агентства, три человека погибли и более 80 получили ранения.

Этот авиаудар был нанесен в ответ на запущенный хуситами беспилотник дальнего радиуса действия, который в пятницу упал в центре Тель-Авива, убив одного человека и ранив еще четырех.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что спустя девять месяцев непрерывных воздушных атак хуситов израильские истребители F-15 нанесли массированный удар на расстоянии более 1800 км по военным целям в районе порта Ходейда на Красном море.

Контролируемое хуситами правительство в Сане в свою очередь заявило, что Израиль нанес удар по нефтехранилищам недалеко от побережья, а также по электростанции.

"Порт, который мы атаковали, вовсе не невинный, — заявил в телеобращении премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. — Он использовался для военных целей и служил пунктом переброски смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном".

"Атака была прямым ответом на удар беспилотником, в результате которого погиб гражданин Израиля и были ранены другие граждане", — сказал Нетаньяху.

Накануне хуситы взяли на себя ответственность за атаку беспилотного аппарата, который рано утром в пятницу долетел до Тель-Авива. В результате взрыва погиб один мирный житель — 50-летний мужчина, недавно приехавший из Беларуси, еще восемь человек были ранены.

Хуситы и раньше запускали иранские дроны в сторону Израиля, их сбивали израильские ПВО. Случаев, когда беспилотникам удавалось долететь до Тель-Авива, до пятницы известно не было. То, что этот дрон не был сбит, израильские власти объяснили "человеческим фактором".

Представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам назвал авиаудары по порту Ходейда "жестокой агрессией Израиля против Йемена", цель которых — оказать давление на хуситов, чтобы те прекратили поддержку палестинцев в секторе Газа, чего, по его словам, не произойдет.

После начала войны в Газе хуситы стали атаковать суда, проходящие мимо берегов Йемена через Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждали при этом, что целью становятся только связанные с Израилем суда. Однако многие атакованные корабли никак не связаны с Израилем.

У берегов Йемена проходит один из важнейших маршрутов мирового судоходства. Из-за угрозы нападений многие суда стали избегать этой зоны и пользоваться более долгим маршрутом вокруг Африки, что замедляет и удорожает доставку грузов между Европой и Азией.

Британские и американские военные корабли и самолеты с января не раз наносили удары по целям хуситов в Йемене, однако устранить угрозу полностью это не помогло. Кроме того, после того, как начались воздушные удары, группировка также нацелилась на суда, связанные с Британией и США.

После субботнего удара по порту министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна посылает ясный сигнал. "Пожар, который сейчас пылает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку, и его значение очевидно", — сказал он.

"Хуситы нападали на нас более 200 раз. В первый раз, когда они причинили вред гражданину Израиля, мы нанесли удар по ним. И мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться", — добавил Галант.

"Каждый, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену за свою агрессию", — сказал в телеобращении Нетаньяху.

Высший политический совет хуситов в свою очередь заявил, что на авиаудары Израиля будет дан "эффективный ответ".

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