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МВД России предложило создать базу данных людей, которые уехали из России. Это предложение содержится в проекте новой стратегии противодействия экстремизму, предложенной президенту страны Владимиру Путину. На документ, опубликованный на портале правовой информации, в понедельник, 22 июля, обратило внимание издание "Важные истории".

В частности, предлагается вести учет тех, кто выехал за пределы России "для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств". При этом, кого именно будут вносить в базу, а также какие данные в ней должны содержаться по задумке авторов инициативы, не поясняется.

В интернете появилась база данных покинувших Россию граждан

Как сообщило в начале июля издание "Агентство", в интернете появилась база данных россиян, уехавших из страны после начала войны в Украине. Карточка уехавшего в списке "Покинувшие РФ 2022-2024" содержит его имя, фамилию и отчество, дату рождения, а также дату, направление и "причину" отъезда из страны. Таких "причин" всего три: "начало СВО", "объявление мобилизации" и "мятеж ЧВК "Вагнер".

Список сформирован с помощью данных из авиакомпаний, информация о покинувших РФ пешим, морским, автомобильным путем также учтена, заявили в неназванном сервисе на запрос журналистов. "Агентство" проверило 10 человек, уехавших из России в 2022-2023 годах, и не нашло в базе двух из них. Еще в двух карточках журналисты нашли ошибки.

The Bell: За время войны из РФ уехали и не вернулись не менее 666 тысяч человек

Издание The Bell 16 июля опубликовало результаты собственного исследования, согласно которым из России после начала войны против Украины уехали и не вернулись как минимум 666 тысяч человек.

Исследование базировалось на анализе официально опубликованных сведений, заявлений чиновников и дипломатов, а также статистических данных каждой из принимающих стран. Чтобы их получить, журналисты направили запросы в миграционные и статистические органы почти 70 государств.

Авторы отмечают, что это число может быть неточным, так как некоторые страны (Таиланд, Индонезия) не ответили на запросы, другие (Кипр) не ведут учет переехавших к ним россиян или еще не опубликовали данные по иммиграции за 2023 год (Португалия). Кроме того, невозможно узнать, сколько россиян, получивших за границей ВНЖ либо разрешение на работу или учебу, решили в итоге вернуться в РФ.

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