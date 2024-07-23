Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые публично выступил после назначения послом Украины в Великобритании. На конференции Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне он предупредил об опасности глобального конфликта и необходимости мобилизации западного общества. Текст своей речи Залужный опубликовал в Telegram-канале.

"Готово ли человечество спокойно воспринять следующую по масштабам страданий войну — уже Третью мировую?", — сказал Залужный, напомнив, что Первая и Вторая мировые войны, унесли жизни примерно 60 млн человек. Экс-главком ВСУ считает, что украинцы должны "честно" поделиться своим опытом 10-летней войны с Россией — с момента российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году до начала полномасштабного конфликта в 2022 году.

Опыт украинской борьбы будет "полезен всем, кто ищет путь к миру", подчеркнул Залужный. "Мы должны честно рассказать человечеству, что именно происходит, и к чему человечество должно быть готово. Свободные и демократические государства и их правительства должны проснуться и подумать о том, как защищать своих граждан и страны", — отметил он.

По мнению бывшего главкома ВСУ, войн необходимо избегать, но если они все же начались, то к ним надо быть готовыми. "Пожалуй, самая сложная и важная составляющая — это готовность общества, основанная на честном и прозрачном общении между властью и народом. Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество", — заявил Залужный.

В своем выступлении он отметил, что изменения в ходе боевых действий в нынешнем конфликте России и Украины "определят очертания войн и военного искусства в XXI веке". Он сказал, что речь идет не столько о применении беспилотников, сколько об использовании инновационных технологий в целом для того, чтобы противостоять противнику. При этом, считает Залужный, в боевых действиях на данном этапе сторонам не будет достаточно только технологических ресурсов, и "единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, участвующих в боевых действиях".

Валерий Залужный, командовавший ВСУ в первой фазе полномасштабной войны, в феврале 2024 года был отправлен в отставку с поста главнокомандующего, а в мае уволен с военной службы и назначен послом в Великобритании.

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