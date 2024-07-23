Приговоренного в Беларуси к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера признали виновным в том, что в октябре 2023 года он устроил взрыв на железнодорожной станции Озерище на окраине Минска. Эта станция используется белорусскими военными, через нее идут армейские грузы. В результате взрыва никто не пострадал, а ущерб составил чуть более 500 долларов. Тем не менее Кригера приговорили к расстрелу. Его дальнейшую судьбу будут решать немецкие и белорусские власти, сообщает русская служба Би-би-си.

Турист с координатами

Подробности дела против Рико Кригера стали известны после того, как издание "Медиазона-Беларусь" получило доступ к выдержкам из приговора, а одна из главных белорусских пропагандисток Людмила Гладкая, присутствовавшая на суде, опубликовала свои впечатления в телеграм-канале.

Согласно этим источникам, "не позднее 20 сентября" 2023 года Рико Кригер, находясь в Германии, вступил в контакт по своей инициативе с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и полка Калиновского (это военное формирование белорусов, которые воюют на стороне Украины). В обоих случаях эти представители не были названы по именам. В беседах с ними Кригер якобы согласился принять участие в диверсиях на территории Беларуси.

Для судебной системы и Беларуси, и России подобные приговоры — без конкретных обстоятельств, без установления участников событий и даты, не говоря уже о способах получения такой информации — дело привычное. Формулировки вроде "не позднее" определенной даты и "неустановленные лица" считаются приемлемыми "доказательствами" вины подсудимых.

СБУ приговор Кригеру не комментировала, а в пресс-службе полка Калиновского сказали изданию "Зеркало", что этот человек не имеет к ним никакого отношения.

Известно, что в Минск Кригер прибыл в качестве туриста 2 октября. Уже 3 октября, следует из приговора, он "произвел фотографирование по [полученным] координатам" в районе железнодорожной станции Осиповичи в Могилевской области — в 100 км к юго-востоку от Минска. 4 октября он провел такую же съемку на станции Колодищи в 20 км к северо-востоку от столицы Беларуси.

Затем, пишет Гладкая, он якобы получил (опять-таки, не уточняется, от кого) координаты тайника, где находилось самодельное взрывное устройство с 3 кг вещества октоген, и вечером 5 октября установил его на железнодорожных путях станции Озерище на окраине Минска.

"Зеркало" пишет, что Озерище — основная станция выгрузки-разгрузки военной техники в Минске. Рядом с ней находятся 120-я механизированная бригада, 127-я бригада связи и 56-й полк связи армии Беларуси.

Взрыв

Взрыв произошел поздно вечером 5 октября. В результате никто не пострадал, а ущерб, по данным, полученным "Медиазоной-Беларусь", государство оценило в 1639 белорусских рублей, что соответствует 516 долларам США. 6 октября, согласно приговору, Рико Кригер должен был вылететь из Минска в Баку, но был задержан.

Отметим, что белорусские власти и силовики ничего о взрыве в Озерище официально не сообщали. Об инциденте со слов местных жителей стало известно независимым СМИ.

Еще в октябре 2023 года глава организации Bypol (объединяет эмигрировавших из Беларуси силовиков) Александр Азаров заявил, что взрыв в Озерище, по его мнению, произошел в ходе межведомственных учений: КГБ проверял готовность МВД к диверсиям. На это, по его словам, указывает то, что взрыв произошел между четвертым и шестым путями, которые редко используются, — и он никак не повлиял на движение поездов. В розыск же объявили отца и двух сыновей (никто из троих не был похож визуально на Рико Кригера), об их поимке никто не сообщал — и это тоже могло быть частью учений, считает Азаров.

В итоге обвиненным во взрыве — сразу по шести статьям УК — стал Рико Кригер. По одной из них, "акт терроризма", зампред минского областного суда Олег Лапеко вынес гражданину Германии смертный приговор. По данным правозащитников из организации "Вясна", после ужесточения статей УК Беларуси в 2022 году Кригер стал первым, кто приговорен к смертной казни за преступление без человеческих жертв.

Сам подсудимый признал свою вину только по статье об "агентурной деятельности", в теракте, по его словам, он не виновен.

Беларусь — единственная страна Европы, где применяется смертная казнь. С начала 1990-х годов там приведено в исполнение более 400 таких приговоров. Рико Кригер стал первым гражданином ЕС, приговоренным в Беларуси к высшей мере.

Как рассказывала Русская служба Би-би-си, Рико Кригер работал охранником в посольстве США в Берлине. Затем в организации по уходу за пожилыми людьми Michael Bethke Seniorenresidenzen, фельдшером в скорой помощи города Зальцгиттер и в немецком отделении Красного Креста. В первых двух медицинских организациях на запрос Би-би-си не ответили.

Представительница Красного Креста Рамона Хельтке подтвердила, что Кригер работал в одной из районных ассоциаций организации в Германии, но "его пребывание за границей с работой никак не связано".

"Когда нам сообщили о его аресте, мы сделали все, что могли. К сожалению, в таких случаях мы можем помочь лишь в ограниченной степени, поскольку ответственность лежит на органах власти, таких как Министерство иностранных дел", — сказала Хельтке.

Вечером 22 июля официальные белорусские СМИ сообщили, что Кригер не будет обжаловать приговор, это означает, что он вступил в законную силу. "Вясна" посчитала, что от вынесения высшей меры до ее исполнения в среднем проходит 11 месяцев.

Переговоры

Власти Германии и Беларуси подтвердили, что начали переговоры о дальнейшей судьбе Рико Кригера. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз утверждает, что белорусская сторона предложила Германии "конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации".

Германия в таких вопросах традиционно действует осторожно и непублично.

Например, в вопросе возвращения своих граждан, состоявших в террористическом "Исламском государстве", Германия прикладывала больше усилий, чем другие европейские страны, но предпочитала не афишировать подробности.

Берлин избрал следующую тактику: власти ждали, пока в Ираке, который хотел самостоятельно преследовать жен игиловских джихадистов, вступят в силу приговоры, а после этого МИД Германии начинал переговоры за закрытыми дверями.

Неизвестно, связано ли решение Кригера не подавать апелляцию на приговор с тем, что после вступления его в законную силу можно вести более предметные переговоры, или нет, подтвердить это сейчас невозможно.

По мнению оппозиционера, экс-дипломата и министра культуры Беларуси Павла Латушко, такой жесткий приговор объясняется тем, что Беларусь и Россия "сыграли договорняк", цель которого — обмен Кригера на отбывающего в Германии пожизненное заключение за убийство сотрудника ФСБ Вадима Красикова.

"Лукашенко вместе с Путиным решили не оставить Берлину выбора — взяли в заложники гражданина Германии, и пригрозили ему смертной казнью", — уверен Латушко.

Напомним, что Владимир Путин, не называя Красикова по имени, говорил о нем в интервью Такеру Карлсону. Президент РФ говорил, что этот человек "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита" — бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. "Сделал он это по собственной инициативе или нет — это другой вопрос", — говорил тогда Путин.

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