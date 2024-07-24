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В Париже взят под стражу 40-летний гражданин России. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила прокуратура французской столицы. Мужчину подозревают в "разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания боевых действий во Франции". Россиянину предъявлено обвинение, уточняет газета Le Parisien.

При обыске в квартире подозреваемого были обнаружены "улики, позволяющие предположить, что он готовил пророссийскую операцию по дестабилизации ситуации во Франции во время проведения Олимпийских игр", рассказал собеседник издания, близкий к следствию. Другой источник сообщил журналистам, что речь может идти о "масштабном проекте", который мог иметь "серьезные" последствия.

Следствие ведет Главное управление внутренней безопасности МВД Франции - то есть контрразведывательный, а не контртеррористический орган, поясняет Le Parisien. В случае признания мужчины виновным ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Под Парижем арестован предполагаемый диверсант из Донбасса

5 июня стало известно об аресте близ аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем выходца из Донбасса, имеющего российское и украинское гражданство. СМИ сообщили, что 26-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными ожогами лица после взрыва самодельной бомбы, которую он собирал. При обыске в его гостиничном номере было обнаружено несколько взрывных устройств и сырье для из изготовления, а также деньги, поддельные паспорта и стрелковое оружие.

По предварительным данным, подозреваемый пытался изготовить несколько взрывных устройств, чтобы уничтожить французское военное оборудование, предназначенное для поставки в Украину. Следствие по этому делу Главное управление внутренней безопасности французского МВД ведет совместно с Национальной антитеррористической прокуратурой Франции.

Франция не пустит на Олимпиаду подозреваемых в шпионаже

Между тем власти Франции отказали в доступе на Олимпиаду десяткам иностранцев, опасаясь шпионажа. Запрет коснулся около ста человек из России, Беларуси и ряда других государств, сообщил 20 июля изданию Le Journal du Dimanche министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Он уточнил, что речь идет об иностранцах, которые хотели приехать на Олимпиаду-2024 под видом журналистов, физиотерапевтов или технического персонала. "Вероятно, они были бы здесь не для того, чтобы совершать нападения. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, следует помнить о доступе к точкам входа в компьютерные сети для осуществления кибератак", - отметил Дарманен.

В общей сложности, по словам Дарманена, при 960 тысячах досье, проверенных спецслужбами, отказ в допуске к работе на ОИ-2024 и возможности посещения мероприятий, связанных с летними Играми, получили 4340 человек, включая волонтеров, работников стадионов и членов спортивных делегаций. Речь идет о подозреваемых в связях с террористами, об исламистах, радикальных активистах правого и левого толка, а также о тех, кто ранее был осужден за преступления.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе.

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