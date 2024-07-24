Северная Корея в ночь на среду снова запустила в сторону границы с Южной Кореей воздушные шары с мусором. Один из них приземлился в сеульском районе Йонсан на территории официальной резиденции и офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Служба безопасности президента (PSS) сообщила, что ей пришлось мобилизовать группы экстренного реагирования после обнаружения объекта.

"Группа реагирования на химическое, биологическое и радиологическое оружие благополучно собрала мусорные шары, — сообщили AFP в PSS. — Результаты расследования подтвердили отсутствие опасности или заражения объекта".

Президентский комплекс охраняется военными, над ним действует запретная для полетов зона.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее подтвердил, что Пхеньян снова запустил шары с мусором, а власти Сеула в среду утром выпустили предупреждение для местных жителей.

"Если вы обнаружите упавшие шары, не трогайте их и сообщите в ближайшую воинскую часть или полицейский участок", — говорилось в нем.

За последние месяцы КНДР запустила на юг тысячи воздушных шаров c привязанными к ним пакетами с мусором и отходами. Пхеньян называет это местью за шары, которые запускают на север южнокорейские активисты.

В воскресенье Южная Корея возобновила трансляции из громкоговорителей, расположенных вдоль границы. Пхеньян ранее угрожал применить артиллерию, чтобы уничтожить их.

Эти пропагандистские передачи обычно включают выпуски новостей, призывы к северокорейским солдатам, находящимся у границы, бежать в Южную Корею, а также запрещенные в КНДР песни в стиле кей-поп, включая хиты Dynamite и Butter группы BTS, пишет Yonhap News.

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