В аэропорту Катманду разбился самолет авиакомпании Saurya Air, на борту которого находились 19 человек. По предварительным данным, на месте крушения обнаружено 18 тел, пишет Kathmandu Post.

В самолете, совершавшем пробный полет, находились 17 технических сотрудников Saurya Airline и два члена экипажа.

Самолет разбился вскоре после взлета около 11:00 по местному времени (примерно 8:30 по рижскому). Он должен был вылететь в Покхару.

На опубликованных в интернете видеозаписях видно, что самолет охвачен огнем и дымом. После инцидента на место были направлены пожарные машины и кареты скорой помощи.

Спасательным службам удалось достать из-под обломков 37-летнего капитана судна, которого отправили в больницу.

Представитель полиции Дан Бахадур Карки подтвердил Непальской службе Би-би-си факт гибели людей, добавив, что пилот госпитализирован с травмами.

Как сообщается на сайте компании, Saruya Airlines выполняет рейсы по пяти маршрутам в Непале, ее парк состоит из трех самолетов Bombardier CRJ-200.

Непал не раз критиковали за низкий уровень безопасности полетов. В январе 2023 года более 70 человек погибли в результате крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines, вызванного, как впоследствии оказалось, ошибками пилотов.

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