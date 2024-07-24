Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании "экстремистским объединением" бизнесмена Юрия Шефлера и подконтрольных ему компаний. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Об иске Генпрокуратуры РФ к Шефлеру стало известно в начале июля. Помимо самого бизнесмена, в качестве участников "экстремистского сообщества" были указаны компании Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group.

"В иске отмечалось, что Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, ведет активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды ВСУ", — пишет "Интерфакс".

По решению суда активы бизнесмена на территории России обратят в доход государства. Речь идет об акциях завода в Тамбовской области и компании в Калининградской области.

Группе Amber Beverage принадлежит, в частности, латвийская компания Amber Latvijas balzams. Она производит "Рижский бальзам", водку под марками "Столичная" и "Московская", а также другую алкогольную продукцию.

Ранее суд в Петербурге признал "экстремистским объединением" публициста Александра Невзорова и его жену Лидию. В доход государства были обращены несколько принадлежащих им объектов недвижимости.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit