Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании "экстремистским объединением" бизнесмена Юрия Шефлера и подконтрольных ему компаний. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Об иске Генпрокуратуры РФ к Шефлеру стало известно в начале июля. Помимо самого бизнесмена, в качестве участников "экстремистского сообщества" были указаны компании Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group.

"В иске отмечалось, что Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, ведет активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды ВСУ", — пишет "Интерфакс".

По решению суда активы бизнесмена на территории России обратят в доход государства. Речь идет об акциях завода в Тамбовской области и компании в Калининградской области.

Группе Amber Beverage принадлежит, в частности, латвийская компания Amber Latvijas balzams. Она производит "Рижский бальзам", водку под марками "Столичная" и "Московская", а также другую алкогольную продукцию.

Ранее суд в Петербурге признал "экстремистским объединением" публициста Александра Невзорова и его жену Лидию. В доход государства были обращены несколько принадлежащих им объектов недвижимости.

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