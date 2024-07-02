Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга объявил публициста Александра Невзорова и его жену Лидию "экстремистским объединением", пишет "Медиазона" со ссылкой на юриста Алексея Прянишникова.

Как пояснила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, суд удовлетворил иск прокуратуры "в связи с осуществлением [Невзоровыми] экстремистской деятельности". Деятельность "экстремистского объединения" на территории России теперь запрещена, следует из постановления.

По словам Прянишникова, суд также "обратил в доход государства" принадлежащие Невзоровым земельные участки, жилой дом, автомобиль и доли в коммерческих фирмах. Лебедева уточнила, что речь идет о трех земельных участках, нежилом здании, жилом доме и автомобиле Hyundai.

Это первый известный случай, когда российский суд признал "экстремистским объединением" семью, отмечает "Медиазона". Соответствующий иск прокуратура подала в мае, до этого ведомство пыталось национализировать недвижимость Невзоровых, ссылаясь на то, что она была приобретена незаконно.

Александр и Лидия Невзоровы уехали из России вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Весной 2022 года публициста объявили "иноагентом", а в феврале 2023 года суд в Москве заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы за распространение "фейков" об армии РФ.

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