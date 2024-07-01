2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил украинского публициста и блогера Дмитрия Гордона к 14 годам колонии, пишет "Медиазона".

Как отмечает издание, Гордона признали виновным по статьям УК РФ о призывах к развязыванию агрессивной войны, о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия, о призывах к оправданию терроризма и о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти.

По данным SOTAvision, дело завели из-за обращения Гордона, опубликованного на его YouTube-канале в марте 2022 года. Запись называлась "Валите Путина и Лукашенко — Украина уже победила!".

На видео Гордон говорил: "В этих условиях, когда счет пошел на дни, не для Украины, а для вас, россияне, вы должны выходить на улицы своих городов и говорить "Нет войне!", "Нет Путину!". Украина сегодня воюет не только за себя, но и за вас, за свободную Россию. Тысячи трупов русских мальчиков разбросаны по украинским полям и дорогам. Они лежат, и их обгладывают собаки. [...] Россияне, белорусы, выходите на улицу, бомбите этих подонков, чтобы они ушли скорее, иначе эти подонки разбомбят вас".

Также публициста приговорили за интервью с российской блогеркой Вероникой Белоцерковской и видео "Охота на Путина", в котором, по мнению суда, Гордон "призывал США начать агрессивную войну против России с применением ядерного оружия".

Как предполагает "Медиазона", речь идет об интервью, которое Гордон дал украинскому проекту Freedom в марте 2022 года. "И вообще мне кажется, что пора уже на него (Путина — прим. ред.) объявить международную охоту. Потому что ядерная кнопка в руках безумца и преступника — это угроза всему цивилизованному миру. И цивилизованный мир имеет достаточно возможностей, чтобы поставить крест на его могиле или вбить в нее кол", — говорит он в ролике.

Суд в Москве заочно арестовал Гордона еще летом 2022 года, тогда же публициста внесли в российский реестр "иноагентов".

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