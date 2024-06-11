Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил юриста Илью Новикова к 8,5 годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" о действиях российской армии в ходе вторжения в Украину. Об этом сообщает SotaVision со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По данным московской прокуратуры, суд также запретил Новикову в течение четырех лет заниматься адвокатской деятельностью и администрировать сайты.

Поводом для возбуждения уголовного дела, пишет "Медиазона", стало участие Новикова в эфире YouTube-канала "Популярная политика" в апреле 2022 года. Там юрист говорил о причастности российских военных к убийствам мирных жителей Бучи.

В постановлении о возбуждении дела, фрагмент которого Новиков опубликовал в соцсети X в феврале 2024 года, говорится, что, по мнению государственного обвинения, юрист "действовал по мотивам политической ненависти, осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, [...] имел пренебрежительное, недружелюбное, враждебно-агрессивное отношение к действующим органам исполнительной и законодательной власти Российской Федерации".

Ранее Новиков защищал в российских судах украинскую военнослужащую Надежду Савченко, чеченского правозащитника Оюба Титиева, правозащитный центр "Мемориал" и Фонд борьбы с коррупцией. Он также получил широкую известность как участник телешоу "Что? Где? Когда?", которое покинул в 2016 году.

С 2019 года Новиков живет в Киеве, где, в частности, представляет в суде интересы экс-президента страны Петра Порошенко.

В ноябре 2022 года российские власти объявили юриста "иностранным агентом", вскоре стало известно о возбуждении против него уголовного дела. В июне 2023 года Московская адвокатская палата лишила Новикова статуса адвоката.

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