Королевский городской суд Московской области приговорил журналиста RusNews Романа Иванова к семи годам колонии общего режима за три поста в соцсетях о войне в Украине. Прокуратура запрашивала восемь лет.

Выступая с последним словом в суде, журналист обратился к жителям Украины, пострадавшим от российского вторжения. "Я хочу попросить прощения у всех украинцев, которым наша страна принесла горе. Хочу встать на колени перед родными тех людей, которые были убиты в Буче", — приводит слова Иванова издание RusNews.

В конце своего выступления 50-летний Иванов встал на колени и попросил прощения у жителей Украины.

Журналист, который освещал события в родном Королеве, был арестован в апреле прошлого года по делу о распространении "фейков" о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении журналиста, как сообщала "Медиазона", стали посты в Telegram, где шла речь об убийствах мирных жителей в Буче, о докладе ООН, который посвящен военным преступлениям российской армии, а также о российских ракетных ударах по гражданской инфраструктуре Украины.

"Я журналист, и моя задача — предоставлять читателям информацию. Я ее предоставляю. А уж подрывает это авторитет [военных] или не подрывает, это уже остается за самим человеком, который получил информацию, ее проанализировал", — цитировала "Медиазона" Иванова.

После того, как Иванова поместили в СИЗО, его поставили на профилактический учет как "лицо, изучающее, исповедующее или распространяющее экстремистскую идеологию". Коллеги журналиста, а также его семья и читатели RusNews из Королева полагают, что это преследование — месть за его журналистскую деятельность.

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