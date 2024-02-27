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Олега Орлова признали виновным в повторной "дискредитации" российской армии из-за статьи, осуждающей войну РФ против Украины. Правозащитника взяли под стражу в зале суда.

Головинский районный суд Москвы приговорил сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима по обвинению в повторной "дискредитации" армии. Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 27 февраля.

Поводом для возбуждения дела стал пост на странице Орлова в Facebook со ссылкой на его собственную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили", осуждающую войну России против Украины. Обвинение запрашивало для него 2 года и 11 месяцев колонии. 70-летний правозащитник, как сообщается, был взят под стражу сразу после вынесения приговора, его вывели из зала в наручниках.

Головинский районный суд рассматривал дело Орлова повторно. Осенью 2023 года правозащитника по этому же обвинению приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Прокуратура тогда просила наказание в виде трех лет лишения свободы, защита сопредседателя "Мемориала" настаивала на его полной невиновности.

Приговор Орлову был обжалован прокуратурой, утверждавшей, что в деле есть отягчающее обстоятельство — "мотив идеологической вражды и ненависти". В результате Мосгорсуд в конце 2023 года вернул дело в прокуратуру. Повторное рассмотрение дела в суде началось 16 февраля.

Орлов не рассчитывал на оправдательный приговор

Олег Орлов свою вину отрицает. На суде правозащитник заявил, что не будет участвовать в прениях и давать показания, а только выступит с последним словом. По информации "Новой газеты", он также запретил адвокатам вызывать свидетелей защиты из-за опасений навлечь на них репрессии.

В своем последнем слове Орлов связал воедино "смерть, а точнее, убийство Алексея, судебные расправы над другими критиками режима, удушение свободы в стране, вторжение российских войск в Украину". Он предположил, что приговор ему будет обвинительным, "потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом наивности". В то же время правозащитник подчеркнул, что "ни в чем не раскаивается".

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