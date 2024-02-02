В качестве обоснования включения в реестр Минюст заявил, что Орлов выступал против войны в Украине и принимал участие в создании "сообщений и материалов иностранных агентов". В реестр "иноагентов" также добавили исполнительного директора "Викимедиа.ру", доцента факультета психологии МГУ Станислава Козловского, независимого депутата Совета депутатов Новосибирска из коалиции "Новосибирск 2020" Антона Картавина, фотографа Михаила Чимарова, историка Никиту Соколова и журналиста Сергея Степанова.

Суд над Орловым

В октябре 2023 года Головинский районный суд Москвы приговорил Орлова к штрафу в размере 150 тысяч рублей, признав его виновным в повторной "дискредитации" армии. Кроме того, прокурор Светлана Кильдишева во время прений предлагала назначить Орлову психиатрическую экспертизу, заявив, что у него наблюдается "обостренное чувство справедливости и отсутствие инстинкта самосохранения".

Орлов на суде назвал обвинение в "дискредитации" армии неконституционным, поскольку никакой закон не запрещает критиковать власть, и ее "непогрешимость" нигде не закреплена. "Я не раскаиваюсь в том, что выходил на антивоенные пикеты, что написал статью, за которую меня судят. Вся моя предыдущая жизнь не оставила мне иного выбора. Я не раскаиваюсь, что не уехал из России. Это моя страна, это моя Родина, и я считал, что мой голос с моей Родины будет звучать громче. И я не ошибся", — сказал Орлов.