Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI
Латвийский фермер, бизнесмен и бывший председатель Крустпилсской краевой думы Гундарс Калве объявлен Россией в розыск. Более того, российский суд заочно приговорил его к 10 годам тюрьмы. В комментарии для Delfi Калве завил, что рад этой новости.

Впервые информация о том, что российский Следственный комитет (СК) предъявил Калве заочные обвинения, появилась в декабре 2023 года. Согласно опубликованной российским изданием "Медиазона" базе данных Министерства внутренних дел (МВД) РФ, Калве был объявлен в розыск.

28 февраля российский пропагандистский ресурс Lenta.ru сообщил, что российский суд заочно признал Калве виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Отмечается, что латвийский фермер обвиняется в "осквернении советского мемориального объекта", а также в участии в военных действиях на стороне Украины.

Портал Delfi связался с Калве 29 февраля. Он сейчас находится на фронте в составе Вооруженных сил Украины. "Включение в этот список меня очень радует. Значит, правильно и ответственно жил. Буду стараться ускорить гибель России настолько, насколько это будет в моих силах", — отметил он.

Калве также подчеркнул, что те, кто несет прямую ответственность за войну в Украине, заслуживают физической расправы, а не честного суда. Кроме того, он уверен, что Россия должна в итоге распасться на отдельные государства.

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