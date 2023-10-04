Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора российского "Первого канала" Марину Овсянникову к 8,5 годам колонии по делу о распространении "фейков" об армии РФ. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Уголовное дело против Овсянниковой завели после того, как она вышла с одиночным пикетом в центре Москвы в июле 2022 года. Женщина держала в руках плакат с надписью "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".

После возбуждения дела Овсянникову поместили под домашний арест, из-под которого она сбежала и уехала из России. Судя по ее соцсетям, отмечает "Медуза", сейчас бывшая сотрудница "Первого канала" находится во Франции.

Прокуратура запрашивала для обвиняемой 9,5 лет колонии. Суд при этом согласился со стороной обвинения в том, что Овсянникова распространяла "фейки" о российской армии по мотивам "политической ненависти".

Овсянникова получила широкую известность в марте 2022 года, когда вышла в прямой эфир "Первого канала" с антивоенным плакатом. После акции она уволилась, покинула страну и стала сотрудничать с немецкими СМИ, однако впоследствии вернулась в Москву, где продолжила выступать с заявлениями против вторжения РФ в Украину. Овсянникову трижды штрафовали по статье о "дискредитации" армии.

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