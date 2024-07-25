Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил США создать вместе с его страной военный альянс для противостояния иранской угрозе. Выступая в Конгрессе США в среду, 24 июля, Нетаньяху также призвал Вашингтон ускорить поставки Израилю военной помощи, чтобы тот быстрее разгромил террористическую группировку ХАМАС в секторе Газа.

Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС - это не конфликт двух цивилизаций, а "столкновение между цивилизацией и варварством, между теми, для кого священна жизнь, и теми, кто прославляет смерть". Он подчеркнул, что Израиль ведет войну с терроризмом, который угрожает не только ему самому, но и США, и арабскому миру. При этом за спиной как ХАМАС, так и ливанской радикальной группировки "Хезболлах" и йеменских хуситов стоит Иран, указал израильский премьер. Он назвал правящий в Тегеране режим главной угрозой безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире.

Участников пропалестинских демонстраций - одна из них прошла перед зданием Конгресса в Вашингтоне, когда там выступал Нетаньяху - премьер-министр Израиля назвал "полезными идиотами Ирана", которые "находятся на стороне насильников и убийц". Многие из таких протестующих сами не знают, о чем говорят, выдвигая лозунги вроде "Геи - за Газу", подчеркнул Биньямин Нетаньяху. "С таким же успехом они могли бы держать плакаты "Цыплята - за KFC" (KFC, или Kentucky Fried Chicken, в переводе "Жареные цыплята из Кентукки" - международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курятины. - Ред.), - сыронизировал глава израильского правительства.

Нетаньяху: Израиль не воюет с мирным населением сектора Газа

Премьер-министр Израиля отверг обвинения в том, что удары Израиля направлены против мирного населения сектора Газа. Напротив, заявил Биньямин Нетаньяху, "израильская армия разбросала миллионы листовок, разослала миллионы текстовых сообщений, сделала сотни тысяч телефонных звонков, чтобы предотвратить вред палестинскому гражданскому населению". В то же время движение ХАМАС "сделало все, что в его силах, чтобы подвергнуть опасности" мирных палестинцев - в том числе используя их в качестве "живого щита", указал Нетаньяху.

"Если в секторе Газа есть палестинцы, которые не получают достаточно еды, то это не потому, что Израиль блокирует доставку им гуманитарной помощи. А потому, что ХАМАС ее расхищает", - подчеркнул израильский премьер.

20 мая главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности на палестинских территориях. Нетаньху и Галант ответственны за "широкомасштабное и систематическое нападения на палестинское гражданское население", считает Хан.

Одновременно он выдал ордер на арест трех лидеров ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании. Их также обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убийства, захват заложников, акты сексуального насилия и пытки.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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