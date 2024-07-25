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Нидерланды и Дания пообещали в ближайшие недели отправить украинским военным 14 переоборудованных танков Leopard 2A4. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

В заявлении нидерландского военного ведомства сказано, что две страны совместно закупили эти танки в прошлом году и провели их модернизацию. 12 боевых машин уже готовы к отправке в Украину, проверка еще двух завершится со дня на день.

"Учитывая тяжелые бои, Украина срочно нуждается в большей военной поддержке. Эти танки могут сыграть для украинской армии важную роль в защите от российских войск. Нидерланды вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо", — заявил Брекельманс.

Нидерланды и Дания также участвуют в так называемой "коалиции истребителей" — вместе с Бельгией и Норвегией они обязались передать Украине около 80 самолетов F-16.

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