В Днепре задержан 18-летний юноша, подозреваемый в убийстве экс-депутата украинского парламента, филолога Ирины Фарион. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с министром внутренних дел Игорем Клименко.

"Операция по задержанию была очень непростой. На протяжении этих дней над раскрытием убийства работали сотни сотрудников Национальной полиции Украины, СБУ и других служб", — отметил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил "каждого и каждую", кто предоставлял, собирал и проверял факты, необходимые для завершения расследования. Также Зеленский поручил главе МВД проинформировать общественность о ходе следствия.

Покушение на Фарион было совершено 19 июля возле ее дома во Львове. Экс-депутата доставили в больницу с огнестрельными ранениями головы, спустя несколько часов она умерла несмотря на усилия врачей.

22 июля МВД Украины опубликовало фото подозреваемого в убийстве Фарион. По словам ее соседей, запечатленный на снимках юноша в течение нескольких недель до покушения регулярно сидел на лавочке возле дома политика. При этом он был одет в закрытую одежду, носил очки и шляпу.

24 июля ответственность за покушение на Фарион взял на себя "автономный соратник" неонацистской группировки National Socialism/White Power — его манифест был опубликован в Telegram-канале, связанном с NS/WP. ФСБ РФ в прошлом году обвинила ту же группировку в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева.

Ирина Фарион — филолог, профессор университета "Львовская политехника". В 2012-2014 годах она была депутатом Верховной рады от ультраправой партии "Свобода".

Осенью 2023 года Фарион заявила в интервью, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, говорящих по-русски. СБУ возбудила против ученой уголовное дело, а университет уволил ее с должности профессора (Фарион добилась отмены этого решения через суд в мае 2024 года).

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