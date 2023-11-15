Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против бывшего депутата парламента от партии «Свобода» и университетской преподавательницы Ирины Фарион. Поводом стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.

Скандал из-за слов сотрудницы Национального университета "Львовская политехника" начался после ее интервью, в котором она резко раскритиковала украинских военнослужащих, которые продолжают общаться на русском языке, заявив, что "не может назвать их украинцами".

А потом, когда ее слова спровоцировали волну общественного осуждения на всех уровнях, опубликовала письмо в свою поддержку, якобы написанное крымским студентом. При этом экс-депутат не скрыла его персональные данные.

Впоследствии появилась информация, что этого человека разыскали в Крыму российские силовики.

"СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается", — говорится в заявлении СБУ.

СБУ открыла производство по четырем статьям Уголовного кодекса:

О нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений.

В связи с оскорблением чести и достоинства военнослужащего.

О нарушении тайны переписки, телефонных разговоров или другой корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер.

О нарушении неприкосновенности частной жизни.

Если в начале недели собеседник Украинской службы Би-би-си в СБУ указывал, что намерений реагировать на высказывания Фарион не было, то после последних событий сказал: "С этим уже надо было что-то делать".

В то же время собеседник отметил, что пока нет достоверных данных, действительно ли существует крымский студент, который якобы написал Фарион, и действительно ли его преследует российское ФСБ.

По его словам, эту информацию сейчас изучают украинские спецслужбы.

Кроме того, в течение следующей недели Национальный университет "Львовская политехника", где преподает филолог, должен рассмотреть вопрос о возможном увольнении Ирины Фарион в ответ на массовые акции студентов, которые выступили с этим требованием.

Результаты работы специально созданной комиссии планируют объявить 22 ноября.

Как украинцы голосовали за партию Фарион

Лучше всего партия "Свобода" выступила на парламентских выборах 2012 года (за список националистов тогда проголосовали около 10% избирателей, и Фарион на некоторое время стала депутатом Рады).

В 2014 году эту политическую силу поддержали меньше 5% участников внеочередных выборов, что не позволило ей войти в парламент.

В 2020 году за "Свободу" было подано лишь чуть более 2% бюллетеней.

"Это не армия — это сброд". Что сказала Фарион и что было дальше

Высказывания Ирины Фарион о языке вызывали скандалы неоднократно, но на этот раз, вероятно, впервые за более чем 20 лет своей политической деятельности, она столкнулась с общественным возмущением такого масштаба.

Поводом стали слова, сказанные в одном из последних интервью об украинских военных, которые продолжают общаться на русском языке.

"Если нет дисциплины, то это не армия, это сброд… — заявила она. — Я не могу назвать их украинцами, если не говорят на украинском языке, то пусть назовут себя русскими".

Заявление Фарион вызвало шквал критики. Его осудили известные украинские военные и общественные деятели.

Студенты "Львовской политехники" провели массовые акции с призывами уволить преподавательницу, а органы студенческого самоуправления призвали правоохранительные органы проверить ее заявления на предмет нарушения статьи об "оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".

14 ноября к главному корпусу "Львовской политехники" пришло несколько сотен студентов с требованием уволить Фарион из университета из-за ее слов о военных и из-за истории со студентом из Крыма.

Они держали плакаты "Фарион — долой", "Ирина Фарион позорит Украину", "Фариоff" и скандировали "Долой Фарион".

К студентам вышли представители "Львовской политехники" и пригласили их представителей в администрацию.

Но Фарион от своих слов не отказалась — наоборот, продолжила призывы бороться с русскоязычными в своем телеграм-канале и публиковать посты людей, которые выступили в ее поддержку. Из-за этого скандал разгорелся с новой силой.

8 ноября политик выложила в соцсетях письмо якобы от крымского студента, который также горячо поддержал ее заявления.

При этом она не скрыла его персональных данных. Она отказалась сделать это даже после того, как многочисленные подписчики начали просить ее скрыть имя и другую информацию о студенте, для которого такая публичность могла бы быть опасной.

А уже 13 ноября в крымских пророссийских телеграмм-каналах "искренне поблагодарили" за информацию "госпожу Фарион" и сообщили, что к юноше уже пришли из ФСБ.

В сети обнародовали видео, где этот человек на камеру на фоне флага РФ говорит, что с ним "провели интеллигентную беседу" и что он "полностью отказывается от своих взглядов, потому что понимает, что был неправ".

Независимых подтверждений, действительно ли на видео фигурирует автор письма Фарион и имело ли вообще место задержание, пока нет. Об этом также не сообщают официальные российские органы.

Но развитие истории вызвало еще большее возмущение в сети.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева пообещала, что лично намерена принять меры, чтобы привлечь "гражданку Фарион" к ответственности.

"Это низость и преступление, выкладывать на всеобщее обозрение сообщения, от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории", — заявила Ташева.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в СБУ из-за разглашения конфиденциальной информации. Отметив, что, по его информации, написавшим Фарион юношей уже занимается "Центр борьбы с экстремизмом" МВД России.

Аналогичное депутатское обращение в СБУ направил депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский.

Фарион 14 ноября заявила, что хочет обратиться в СБУ после скандала с обнародованием данных студента из Крыма.

Фарион заявила, что обвинения якобы из-за нее задержали "какого-то студента" — "очередная провокация".

"Господа, не ведитесь на гэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Кроме того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем победить врага внутри страны", — написала она.

"Дикая волчица". Главные скандалы с участием Фарион

Фарион родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работает в сфере украинской филологии, имеет научное звание доктора филологических наук и почти 30 лет преподает во "Львовской политехнике".

В начале своей научной карьеры будущая поборница тотальной украинизации была членом комсомола и даже Коммунистической партии.

В 2013 году журналисты опубликовали документы, которые подтверждали эти факты ее биографии. Тогда Фарион не стала комментировать разоблачения, заявив, что "орлицы не исповедуются перед гиенами". А впоследствии подтвердила, что действительно была коммунисткой, но только, чтобы "разрушать их [коммунистов — ред.] изнутри".

Активную деятельность в консервативно-националистической "Свободе" Фарион начала в начале "нулевых". С 2006 года была депутатом Львовского облсовета и регулярно баллотировалась в Верховную Раду. Но в парламент сумела пройти только один раз — в 2012 году.

Наиболее узнаваемым политика сделали ее острые, часто на грани политкорректности заявления по внедрению украинского языка и выпады в адрес всего, что связано с Россией.

Всеукраинскую "славу" ей принесло видео региональных СМИ 2010 года, когда она на камеры в детском саду начала критиковать имена детей, которые показались ей недостаточно украинскими.

Она заявила, что мальчик Миша должен быть Мишей, Лиза происходит от слова "лизать", а Аленкам посоветовала "паковать чемодан и выезжать в Московию".

В последующие годы уже на всеукраинском уровне Фарион охотно ссорилась с несогласными.

После избрания в парламент, когда у власти был Виктор Янукович и Партия регионов, политик активно выступала против всех инициатив, которые ограничивали использование украинского языка.

В 2012 году на заседании Рады во время выступления премьера раскритиковала тогдашнего главу правительства Николая Азарова, над которым часто смеялись из-за его специфического украинского.

"Как помочь вам овладеть украинским языком? Как педагог я вижу проблему в двух контекстах: язык не знают или те, кто политически предвзяты, или умственно отсталые. В какой системе координат находитесь вы?" — спросила депутат.

На это Азаров ответил, что готов улучшать язык вместе с ней.

В 2014 году "Свобода" не прошла в парламент, а Фарион вернулась во Львов.

В 2017 году Фарион призвала не давать работу и образование тем, кто не говорит на украинском, а затем после ссоры с телеведущим Дмитрием Гордоном на камеру прошла детектор лжи, чтобы опровергнуть, что она — агент ФСБ.

В 2018-м политик советовала "бить ногой в челюсть каждому москворотому" (так Фарион называет русскоязычных), чтобы победить в войне, а в 2023-м заявила, что оккупация Мариуполя и гибель тысяч его жителей во время российского вторжения — "кармичность" и "детерминизм".

"Да вы что? Россия виновата? А они мозг по дороге потеряли?" — заявляла Фарион, подчеркивая, что людям следовало голосовать за "вменяемые" политические силы.

Несмотря на все это, Фарион имеет много преданных поклонников.

В том числе ее неизменно поддерживают соратники в партии "Свобода". В частности, заместитель председателя партии Андрей Ильенко, комментируя ее многочисленные радикальные заявления, объяснял, что Фарион "прекрасна, как дикая волчица".

"Ее слушают, потому что она умная и очень харизматичная женщина, — говорил он в одном из недавних интервью. — По сути она очень часто формулирует позицию, с которой многие согласны, но просто не находят в себе силы или не хотят об этом говорить. Она не является политиком в классическом смысле этого слова и я знаю точно, что Фарион не думает о своем рейтинге".

Похожие заявления делали и другие ее коллеги по фракции, которые сейчас воюют на фронте.

"Львовская политехника", где преподает Фарион, даже несмотря на последний скандал с упреками в отношении военных дала понять, что наказывать преподавательницу, в частности увольнять, пока не планирует, поскольку университет "не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета".

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