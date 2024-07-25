До конца текущей недели скорость загрузки видеохостинга YouTube на стационарных компьютерах в России может снизиться до 40 процентов, а к концу следующей - до 70 процентов. Об этом в четверг, 25 июля, заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Эта мера коснется только "десктопных" версий. Мобильную связь она пока не затронет", - говорится в сообщении, цитирует Deutsche Welle.

Депутат назвал искусственную "деградацию" популярного во всем цивилизованном мире ресурса "вынужденным шагом" властей РФ. По версии Хинштейна, это является ответной мерой на действия YouTube, "который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".

Всю ответственность за подобное торможение депутат традиционно возложил на политику видеохостинга, который, по его словам, увидит, что "от уговоров государство перешло к конкретным шагам". Хинштейн отметил также, что YouTube позволяет себе удалять "каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения" - иными словами тех, кто поддержал агрессивную войну РФ против Украины.

"Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого", - завершил Хинштейн свою очередную мысль, призвав сервис изменить свою политику и начать "соблюдать наши законы".

YouTube заблокировал каналы Шамана и Гагариной

В начале июля YouTube заблокировал официальные каналы певцов Ярослава Дронова (Шаман) и Полины Гагариной, которые попали в 14-й пакет санкций Евросоюза против России.

Под блокировку попали также каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова - актера и автора шоу "Эмпатия Манучи", гости которого также публично поддерживают вторжение РФ в Украину.

"Ростелеком" ранее предупреждал о сбоях YouTube в России

Компания "Ростелеком" 12 июля сообщила о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube у пользователей в России из-за "технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google". Российские провайдеры ранее предупреждали, что скорость доступа YouTube может замедлиться из-за износа серверов Google Global Cache.

Система Google Global Cache позволяет ускорить загрузку тяжелых данных, например, видео YouTube: видео после просмотра одним пользователем загружается на местный сервер и при следующем просмотре другими людьми из этого же региона загружается уже с них.

По оценке профильного издания ComNews Research, из 700 таких серверов, работавших в России к началу 2022 года, к концу 2023 года осталось только 450. "Рано или поздно серверы GGC закончат существование - либо в силу естественного износа, либо их мощностей не хватит, чтобы обеспечить нужный объем", - говорил в декабре 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных "ВымпелКома" Константин Колесов.

Опасения, что российские власти могут специально замедлить или вовсе заблокировать YouTube, звучат с самого начала войны в Украине.

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