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Совет ЕС официально начал процедуру расследования в отношении семи стран Евросоюза из-за чрезмерного дефицита их бюджета. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета в пятницу, 26 июля.

В числе стран с чрезмерным дефицитом бюджета оказались Бельгия, Франция, Италия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия. У всех у них бюджетный дефицит в прошлом году оказался выше 4% от ВВП, в то время как, согласно правилам ЕС, его максимальное допустимое значение составляет 3 процента.

Так, бюджетный дефицит Бельгии за 2023 год составил 4,4% ВВП, Польши - 5,1%, Франции - 5,5%, а Италии - 7,4% - это самый высокий показатель из семи стран, в отношении которых проводится расследование.

Из сообщения следует, что до конца года Еврокомиссия должна будет составить список рекомендаций государствам-членам ЕС "для принятия эффективных мер по исправлению их дефицита". "Рекомендации могут содержать корректирующий бюджетный курс, выраженный в цифрах, и крайний срок для их исполнения", - пояснили в Совете ЕС. Ожидается, что ЕК предоставит рекомендации в ноябре.

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