Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Дональд Трамп выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024 и пообещал собравшимся представителям отрасли, что в случае победы на выборах в первый же день своего президентства уволит главу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Кандидат в президенты США от Республиканской партии стал главным спикером на мероприятии, собравшем наиболее влиятельных участников криптовалютного сообщества. Дональд Трамп выступал около 45 минут, он среди прочего утверждал, что Демократическая партия и лично вице-президент Камала Харрис, его вероятная соперница на выборах, "против криптовалют".

Наибольший отклик аудитории нашли слова Трампа о том, что в первый же день своего президентского срока он уволит главу SEC Гэри Генслера, назначенного действующим президентом Джо Байденом: слушатели в этот момент начали скандировать фамилию Трампа. Генслер известен жесткой позицией в отношении криптоиндустрии, он неоднократно заявлял, что сектор кишит спекулянтами.

Помимо этого, Трамп высказал некоторые свои идеи, связанные с криптовалютами и их регулированием. В частности, он пообещал сделать США "криптовалютной столицей мира".

Нынешняя поддержка Трампом криптовалютного бизнеса и борьба за его симпатии резко контрастирует с его же позицией 2021 года, когда он говорил телеканалу Fox Business, что биткоин — это афера, которая давит на курс доллара.

Теперь же Трамп обещает сохранить 100% биткоинов, которыми в настоящее время владеет правительство США и создать "национальный резерв биткоина". Также он пообещал в кратчайшие сроки сформировать президентский совет по вопросам криптовалют.

Технологический бизнес поворачивается к Трампу?

В последние месяцы поддержка Трампа в технологическом секторе увеличивается. Симпатии к нему выражал основатель Tesla и Space X Илон Маск. Своим кандидатом он стал и для криптовалютных магнатов братьев-близнецов Винклвосс, которые также присутствовали на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле (штат Теннесси).

Выступая в эту субботу перед участниками отрасли, Трамп попытался представить себя защитником криптовалют, а администрацию Байдена — их противниками.

Он в своем выступлении затронул и вопрос электроэнергии, необходимой для майнинга криптовалют. "Нужны невероятные объемы электричества", — отметил кандидат в президенты США. Для решения этой проблемы он пообещал строить новые электростанции.

Ранее на конференции выступил конгрессмен-демократ Уайли Никел, который заверил, что Камала Харрис придерживается прогрессивного подхода к цифровым активам и технологии блокчейн.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit