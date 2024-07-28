Дональд Трамп выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024 и пообещал собравшимся представителям отрасли, что в случае победы на выборах в первый же день своего президентства уволит главу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Кандидат в президенты США от Республиканской партии стал главным спикером на мероприятии, собравшем наиболее влиятельных участников криптовалютного сообщества. Дональд Трамп выступал около 45 минут, он среди прочего утверждал, что Демократическая партия и лично вице-президент Камала Харрис, его вероятная соперница на выборах, "против криптовалют".

Наибольший отклик аудитории нашли слова Трампа о том, что в первый же день своего президентского срока он уволит главу SEC Гэри Генслера, назначенного действующим президентом Джо Байденом: слушатели в этот момент начали скандировать фамилию Трампа. Генслер известен жесткой позицией в отношении криптоиндустрии, он неоднократно заявлял, что сектор кишит спекулянтами.

Помимо этого, Трамп высказал некоторые свои идеи, связанные с криптовалютами и их регулированием. В частности, он пообещал сделать США "криптовалютной столицей мира".

Нынешняя поддержка Трампом криптовалютного бизнеса и борьба за его симпатии резко контрастирует с его же позицией 2021 года, когда он говорил телеканалу Fox Business, что биткоин — это афера, которая давит на курс доллара.

Теперь же Трамп обещает сохранить 100% биткоинов, которыми в настоящее время владеет правительство США и создать "национальный резерв биткоина". Также он пообещал в кратчайшие сроки сформировать президентский совет по вопросам криптовалют.

Технологический бизнес поворачивается к Трампу?

В последние месяцы поддержка Трампа в технологическом секторе увеличивается. Симпатии к нему выражал основатель Tesla и Space X Илон Маск. Своим кандидатом он стал и для криптовалютных магнатов братьев-близнецов Винклвосс, которые также присутствовали на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле (штат Теннесси).

Выступая в эту субботу перед участниками отрасли, Трамп попытался представить себя защитником криптовалют, а администрацию Байдена — их противниками.

Он в своем выступлении затронул и вопрос электроэнергии, необходимой для майнинга криптовалют. "Нужны невероятные объемы электричества", — отметил кандидат в президенты США. Для решения этой проблемы он пообещал строить новые электростанции.

Ранее на конференции выступил конгрессмен-демократ Уайли Никел, который заверил, что Камала Харрис придерживается прогрессивного подхода к цифровым активам и технологии блокчейн.

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