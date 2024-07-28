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В воскресенье российские военные корабли приняли участие в морском параде в честь дня ВМФ. В нем не участвовал ни один из кораблей, которые, по заявлениям украинских военных, были повреждены или уничтожены за последний год во время войны в Украине.

Во время трансляции Главного морского парада в честь дня ВМФ показали лишь два корабля Черноморского флота.

Ими стали корвет "Меркурий", который с 2024 года выполняет задачи на российской военной базе в сирийском Тартусе, и фрегат "Адмирал Григорович".

В этом году трансляция впервые объединила парады в Санкт-Петербурге (традиционная часть его в Кронштадте в этом году была отменена), в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в сирийском Тартусе.

В Санкт-Петербурге парад принимал президент России Владимир Путин.

При этом сам Черноморский флот упоминался дважды во время докладов командующих флотов главнокомандующему ВМФ.

"Военнослужащие частей и соединений Черноморского флота в настоящее время несут боевое дежурство по охране южных рубежей России и выполняют задачи в ходе специальной военной операции", — заявил диктор во время трансляции.

При этом ни один из кораблей, которые по заявлениям украинской стороны, были за прошедший год повреждены или уничтожены в Черном море, включая приданные силы из других флотов, продемонстрирован не был.

С 2022 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения.

При этом в Каспийске в празднике участвовал МРК "Великий Устюг" (корабль не принадлежит Черноморскому флоту, а является приданными силами), который считается одним из первых, предположительно, поврежденных кораблей с начала войны и который с тех пор уже появлялся на морских парадах.

В этот раз в параде участвовало также несколько кораблей из "дружественных" стран — два китайских судна, одно из Алжира и одно из Индии в Петербурге, еще два китайских корабля во Владивостоке.

В довоенном 2021 году в параде в Петербурге участвовали три иностранных корабля — из Индии, Ирана и Пакистана.

Общее же число продемонстрированных кораблей и подводных лодок тогда превысило 50, в этом же году их, по официальным данным, 25.

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