Несколькими часами ранее турецкий президент заявил, что Турция может "войти" в Израиль, как она уже делала в прошлом с другими странами и территориями. Эрдоган не уточнил, какого рода вмешательство он предлагает. "Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не мог делать эти нелепые вещи" с Палестинской национальной автономией, заявил он на собрании своей правящей Партии справедливости и развития в городе Ризе. "Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними (Израилем. - Ред.)", - указал турецкий лидер. "Нет причин, по которым мы не можем этого сделать... Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность предпринять эти шаги", - добавил позже глава Турции в телевизионном обращении.