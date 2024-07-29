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Исраэль Кац сравнил Реджепа Тайипа Эрдогана с Саддамом Хусейном и предупредил о последствиях возможной атаки на Израиль. Ранее Эрдоган сравнил премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях возможного вторжения в Израиль.

"Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Пусть он вспомнит, что там (в Ираке. - Ред.) произошло и чем все закончилось", - написал Кац в соцсети Х поздно вечером воскресенья, 28 июля, иллюстрировав свое сообщение фотоколлажем действующего турецкого лидера и бывшего президента Ирака.

Несколькими часами ранее турецкий президент заявил, что Турция может "войти" в Израиль, как она уже делала в прошлом с другими странами и территориями. Эрдоган не уточнил, какого рода вмешательство он предлагает. "Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не мог делать эти нелепые вещи" с Палестинской национальной автономией, заявил он на собрании своей правящей Партии справедливости и развития в городе Ризе. "Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними (Израилем. - Ред.)", - указал турецкий лидер. "Нет причин, по которым мы не можем этого сделать... Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность предпринять эти шаги", - добавил позже глава Турции в телевизионном обращении.

С начала военной операции израильской армии в секторе Газа в ответ на атаку радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились. Эрдоган назвал ХАМАС "освободительной организацией" и сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. В середине июля турецкий лидер заявил, что его страна больше не согласится на сотрудничество между НАТО и Израилем, пока не будет достигнут прочный мир на палестинских территориях.

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