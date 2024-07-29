Избирком Венесуэлы объявил, что на воскресных президентских выборах победил действующий глава государства Николас Мадуро. Оппозиция уверена, что победить должен был ее кандидат Эдмундо Гонсалес; об этом говорили и результаты опросов.

Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, заявил, что после обработки 80% бюллетеней действующий президент набирает 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.

Опросы перед выборами и экзитполы показывали большое преимущество Гонсалеса перед Мадуро, который правит уже 11 лет и при котором экономика Венесуэлы пришла в полный упадок.

Мадуро после объявления результатов заявил, что его победа — это торжество мира и стабильности.

Оппозиция уверена, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, подтасованы. "Результаты невозможно скрыть. Страна мирно выбрала перемены", — написал Гонсалес в сети Х по окончании голосования, но до объявления официальных результатов.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которой власти запретили баллотироваться и которую заменил Гонсалес, опубликовала в X воззвание к армии: "Обращаюсь к военным. Народ Венесуэлы сказал свое слово: он не хочет Мадуро. Пришло время встать на правильную сторону истории. У вас есть шанс сделать это прямо сейчас".

Однако армия, как отмечает агентство Reuters, всегда поддерживала Мадуро, и перед этими выборами не было никаких признаков, чтобы высшие военные чины собирались отречься от президента.

Мадуро по ходу предвыборной кампании заявлял, что намерен победить "не мытьем, так катанием", а за несколько дней до голосования Мадуро предупредил, что в случае его поражения страну ждет "кровавая баня".

Это заявление вызвало редкий упрек со стороны президента Бразилии Лулы да Силвы. По его словам, Мадуро надо усвоить, "что если ты побеждаешь, то остаешься у власти, а если проигрываешь, то уходишь".

Представитель оппозиции в Национальном избирательном совете Дельса Солорсано по окончании голосования сказала журналистам, что оппозиция готова защищать результаты выборов — подразумевая, что Гонсалес победил.

"С бюллетенями, что мы имеем — а их достаточно, их много — мы знаем, что происходит со страной. Чему мы являемся свидетелями? Мы своими делами показали, что мы можем, а можем мы защищать волю народа", — цитирует Солорсано агентство Reuters.

Оппозиция заявила, что из-за недопуска ее наблюдателей к подсчету голосов на многих участках у нее есть доступ только к 30% бюллетеней, распечатанных электронными машинами для голосования.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарик Сааб в воскресенье сказал агентству Reuters, что он не ожидает никаких столкновений, и что голосование, за исключением отдельных инцидентов, прошло спокойно.

Рядом с офисом Сааба, возле самого большого избирательного участка, несколько десятков сторонников Мадуро устроили потасовку со сторонниками оппозиции. Потасовка длилась не дольше 20 минут.

В социальных сетях появились видео с подобными инцидентами и в других местах.

По сведениям венесуэльских правозащитников, подобные группы стороников Мадуро, передвигающиеся на мотоциклах и известные как "коллективы", появлялись на избирательных участках в шести штатах и столице Каракасе.

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