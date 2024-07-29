Российский "Африканский корпус", состоящий преимущественно из бывших наемников ЧВК "Вагнер", потерял несколько десятков своих бойцов на малийско-алжирской границе. Колонна из российских и малийских военнослужащих в условиях песчаной бури попала в засаду, организованную туарегами, которые выступают за создание независимого государства Азавад.

О гибели колонны российских наемников на севере Мали стало известно в ночь с 27 на 28 июля, спустя неделю после возобновления активных боевых действий на севере этой страны вблизи границы с Алжиром.

Российские провоенные каналы несколько дней подряд, начиная с 20 июля, прогнозировали скорый и быстрый разгром исламских сепаратистов-туарегов, контролирующих последние 12 лет северную часть страны и даже объявивших в 2012 году о создании своего отдельного государства.

В первые дни операция малийской армии вместе с российским "Африканским корпусом", созданном из остатков ЧВК "Вагнер", продвигалась, судя по заявлениям властей Мали, успешно. Неделю назад им удалось взять под свой контроль деревню Ин-Афарак на границе с Алжиром.

Но в ночь с 25 на 26 июля колонна российских наемников начала продвигаться в направлении города Тин-Зауатин, находящегося уже на территории Алжира.

Как пишут связанные с наемниками Telegram-каналы, когда военные находились примерно в двух километрах от малийско-алжирской границы, их накрыла песчаная буря, из-за чего продвижение колонны было остановлено. Местные повстанцы, воспользовавшись природными условиями, устроили бывшим вагнеровцам засаду.

Результатом столкновения для российской стороны стали потери, каких наемники в своих операциях "на дальних направлениях" (тут не учитываются потери, понесенные в ходе войны с Украиной), не несли со времен битвы под Хашамом в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Тогда, в феврале 2018 года, колонна все тех же "вагнеровцев" попала под удар американских ударных вертолетов.

В понедельник в ЧВК "Вагнер" подтвердили, что события развивались таким образом, и что группировка понесла потери. Правда, количество погибших в опубликованном заявлении компании не уточняется.

Российские источники говорят, что погибнуть в результате боестолкновения на малийско-алжирской границе могли от 20 до 50 российских военнослужащих.

Источник "Русской службы Би-би-си", ранее служивший в ЧВК "Вагнер", говорит, что погибло как минимум 82 наемника. Другой источник, находившийся в Мали, перестал выходить на связь, а на странице его мамы в социальной сети "ВКонтакте" появилась поминальная свеча. В чатах родственников бывших наемников второй день активно обсуждаются потери в этой африканской стране.

Известно, что малийским повстанцам удалось повредить как минимум один вертолет Ми-24.

Среди уже подтвержденных погибших — администратор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин, известный под позывным "Белый"; о его смерти сообщил источник агентства ТАСС. При жизни Евгения Пригожина это был один из самых известных каналов, писавших про ЧВК "Вагнер", на него подписано более 500 тысяч человек.

В различных Z-каналах также упоминалось, что в составе российской колонны, попавшей в засаду, мог находиться один из самых известных командиров ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров (позывной "Лотос"), но о его судьбе пока ничего доподлинно неизвестно.

Данные о разгроме российских сил подтвердили силы туарегов. "В субботу наши силы нанесли решительное поражение вражеским колонам", — цитирует AFP представителя альянса сепаратистских группировок CSP-DPA Мохамеда Эльмаулуда Рамадана. По его словам, "было повреждено или захвачено большое количество техники и оружия", также есть пленные.

Дальний фронт

Наемники ЧВК "Вагнер" появились в Мали в 2021 году, за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину. К тому моменту за их плечами был опыт работы в Судане, Ливии и Мозамбике, который сложно назвать удачным, а также Центральноафриканской республике, где они помогли президенту Фостену-Арканжу Туадере побороть повстанческое сопротивление и переизбраться на второй президентский срок.

В мае 2021 года в Мали произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел полковник Ассими Гоита. Он до сих пор находится в статусе временного президента, поскольку выборы в стране так и не были проведены.

Вскоре после прихода Гоиты к власти президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении операции "Бархан", в рамках которой в стране находился французский миротворческий контингент, с чьей помощью предыдущий президент Ибрагим Кейта боролся с туарегскими сепаратистами.

В общей сложности Мали покинуло более 5 тысяч французских военнослужащих, в качестве замены которых полковник Гоита и пригласил наемников "Вагнера".

И хотя после начала российско-украинской войны Москве, очевидно, было не до африканских фронтов, присутствие наемников компании Пригожина в странах региона сохранялось.

После июньского мятежа Пригожина и его гибели в августе 2023 года по странам, где находились российские наемники, совершил турне заместитель министра обороны РФ Юнус-бек Евкуров.

По итогам этих его поездок российское министерство обороны сформировало свой "Африканский корпус", с которым и переподписали контракты бывшие пригожинские наемники, находившиеся на тот момент в Сирии, Ливии, Мали и Буркина-Фасо.

В сентябре 2023 года при участии Евкурова был создан межгосударственный военный альянс Сахеля, в который вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер. А в ноябре 2023 года российские власти официально поздравляли своих коллег из Мали с возвращением под их контроль города Кидаль на севере страны. Операция проводилась с участием и под контролем российских военных специалистов.

Анализируя успешную атаку туарегских сепаратистов на российскую военную колонну, американский исследователь деятельности ЧВК "Вагнер" в Африке Джон Лечнер отмечает, что "мы не наблюдаем транзита от структур Пригожина к официальным структурам "Африканского корпуса"".

По его мнению, российское военное командование понимает, с какими трудностями оно может столкнуться на незнакомой для себя территории, чтобы в случае подобного провала это оставалось провалом уже не существующего де-факто ЧВК "Вагнер", а не провалом Министерства обороны России.

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