Lufthansa, Turkish Airlines и другие авиакомпании отменили рейсы, направляющиеся в Бейрут или вылетающие из ливанской столицы, сообщают Politico и Reuters. Поводом для этого стали опасения, что Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана после ракетного удара "Хезболлы", жертвами которого стали 12 человек.

Lufthansa, а также ее дочерние компании Swiss International Air Lines и Eurowings приостановили полеты до 5 августа. Об отмене рейсов в понедельник и вторник также заявила Air France. Помимо этого, сегодня в Бейрут не вылетели лайнеры компаний Anadolu Jet, Sun Express, Aegean Airlines и Ethiopian Air.

Вечером в субботу под обстрел попали Голанские высоты, контролируемые Израилем. Одна из ракет ударила по футбольному полю, погибли 12 человек (в том числе 11 детей и подростков). Армия обороны Израиля обвинила в атаке группировку "Хезболла".

Незадолго до удара боевики сообщали, что обстреливают израильскую военную базу в этом районе. Как отмечает BBC, она расположена в трех километрах от футбольного поля. Представители "Хезболлы" впоследствии утверждали, что дети погибли в результате падения израильской ракеты ПВО.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что группировка "заплатит такую высокую цену, какую она еще не платила". По оценке МИД страны, "Хезболла" "перешла все красные линии".

Эксперты опасаются, что случившееся может привести к началу полномасштабной войны между Израилем и Ливаном. Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб сообщил, что попросил США обратиться к Израилю с призывом о необходимости "проявить сдержанность". С аналогичной просьбой Вашингтон обратились к Бейруту — чтобы те попросили "Хезболлу" о "сдержанности".

Представители ливанских властей заявили, что в понедельник утром израильский беспилотник нанес удар по югу страны. В результате погибли два человека, трое получили ранения. Убитые были боевиками "Хезболлы", утверждает издание Times of Israel.

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