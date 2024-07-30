Foto: AFP/Scanpix/LETA

После первого этапа обсуждения мира в Украине приближается этап, когда должны начаться переговоры с участием России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Le Monde.

"Очевидно, [президент Украины Владимир] Зеленский посчитал, что первый этап переговоров должен пройти без агрессора. Теперь мы подошли к моменту, когда должны начаться переговоры", — сказал Стубб. По его словам, "принцип реальности" заключается в том, что если к участию в переговорах планируется привлечь Китай и страны глобального Юга, то необходимо привлечь и Россию.

Президент Финляндии считает, что сейчас Украина находится в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад, поскольку получает технику и финансирование. "Российского прорыва тоже нет. Россия, по нашим данным, не движется вперед, и ее потери еще больше, чем раньше", — добавил Стубб.

Однако вывод российских войск с украинских территорий, по его мнению, нельзя рассматривать как предварительное условие для начала переговоров. "С нашей точки зрения, путь к миру ясен: Россия должна уйти. Но вы не можете считать этот уход предварительным условием", — сказал Стубб. По его мнению, многое для прекращения войны может сделать Китай, потому что "он находится в сильной позиции по отношению к России".

На вопрос о возможных планах российских властей Стубб ответил, что не может делать предположений. "Я перестал пытаться понять, что собирается делать Россия, потому что в большинстве случаев наши прогнозы неверны", — сказал он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Стубба, написала, что "если точно так же он объясняет финнам, зачем надо вступать в НАТО, то лучше сразу перейти к неотвратимому — повсеместной легализации в Финляндии наркотиков, так как сознание людям надо отключить в принципе, чтобы не мешало". Она заявила, что в "лучшем положении" Украина находилась восемь лет с 2014-го по 2022 год, а далее "с каждым упущенным шансом ухудшала свои переговорные позиции и утрачивала остатки территории".

15–16 июня в Швейцарии прошел первый саммит мира, организованный по инициативе Украины. На нем обсуждали несколько главных пунктов из предложенной до этого Владимиром Зеленским "формулы мира" для завершения войны в Украине. Во встрече участвовали представители более 90 стран и организаций. Россию на саммит не пригласили, из-за чего от участия также отказался Китай. По итогам саммита было сформировано коммюнике, которое подписали большинство участников (но не все страны, приславшие своих представителей на встречу). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что результат саммита мира "стремится к нулю".

11 июля Bloomberg сообщил, что Украина планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре 2024 года — и на него планируется позвать Россию. В Кремле заявили, что Россия открыта для диалога с Украиной, но необходимо понимать, о чем будет идти речь на саммите.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit