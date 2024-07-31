Страны Балтии, критикующие Венгрию за упрощение доступа к одному из типов ВНЖ для россиян и белорусов, занимаются "пропагандой" и распространяют "детскую ложь", утверждает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Страны Балтии утверждают, что это угроза безопасности для Шенгенской зоны. Это детская ложь. Правда в том, что российские и белорусские граждане по-прежнему могут въезжать в Венгрию и Шенгенскую зону только по визе, а получить вид на жительство — только по процедуре, предусмотренной Генеральным управлением по делам иностранцев", — написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Глава венгерского дипломатического ведомства отметил, что, согласно европейским законам, процедуры выдачи виз и видов на жительство находятся в национальной юрисдикции и могут отличаться у Венгрии и стран Балтии.

"Было бы лучше, если бы мои балтийские коллеги правильно информировали своих избирателей, а не начинали очередную кампанию дезинформации", — добавил Сийярто.

Ранее стало известно, что Венгрия еще в начале июля расширила список стран, граждане которой могут получить так называемую "национальную карту" — вид на жительство, позволяющий работать в стране и перевезти с собой семью. Ранее такой документ был доступен для граждан Сербии и Украины, теперь к ним добавили россиян, белорусов и некоторых других иностранцев.

На этом фоне некоторые латвийские, литовские и другие СМИ сообщили, что для людей, претендующих на такой ВНЖ, будут отменены проверки безопасности. Delfi объяснял, что это, судя по всему, не соответствует действительности. Однако обладатели "национальной карты", как и большинства других видов на жительство в Венгрии, действительно могут пользоваться отсутствием пограничного контроля на внутренних границах шенгенской зоны.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "этот шаг Венгрии представляет очень серьезную угрозу безопасности Шенгенской зоны и многих европейских стран, поэтому на него необходимо отреагировать на уровне ЕС". По словам дипломата, Вильнюс обратится к Еврокомиссии с просьбой проанализировать решение Будапешта.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна назвал расширение программы венгерских "национальных карт" "угрозой безопасности Шенгенской зоны, которая недопустима и неприемлема".

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