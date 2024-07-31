Палестинская группировка ХАМАС объявила, что ее политический лидер Исмаил Хания убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране.

"Брат, лидер, моджахед Исмаил Хания, лидер движения, погиб в результате удара сионистов по его штаб-квартире в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации нового президента Ирана", — цитируют мировые агентства заявление ХАМАС.

О смерти Хании объявил и иранский Корпус стражей исламской революции. В сообщении на сайте корпуса говорится, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.

Смерть Хании произошла спустя менее суток после того, как Израиль объявил о ликвидации главного военного командира ливанской группировки "Хезболла", которую также поддерживает Иран. Наблюдатели опасаются, что это может привести к разрастанию войны на Ближнем Востоке.

Каким именно образом был нанесен удар, повлекший смерть лидера ХАМАС, группировка пока не объясняет.

По данным иранских СМИ, атака была совершена около 2:00 по местному времени, когда Хания находился в Тегеране, в доме отдыха для ветеранов войны. По некоторым данным, он был убит в результате авиаудара.

Израиль пока не комментирует случившееся, но после кровавого нападения 7 октября 2023 года на юг страны, в результате которого погибли 1200 человек, тысячи были ранены и сотни захвачены в заложники, израильские власти пообещали уничтожить исламистскую группировку.

Некоторые арабские СМИ передают, что Хания был убит прямым попаданием ракеты, но эта информация нуждается в подтверждении.

Как реагируют на смерть Хании?

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что это "подлый поступок", который "не останется без ответа", а другой высокопоставленный представитель группировки Сами Абу Зухри сказал, что организация "продолжит свой путь".

Высокопоставленный представитель боевиков в Газе сказал корреспонденту Би-би-си Рушди Абуалуфу: "ХАМАС — это идея, ХАМАС — это идеология. И убийство лидера не изменит ХАМАС, не заставит ХАМАС сдаться или пойти на новые уступки".

Как передает палестинское агентство WAFA, глава Палестинской автономии на Западном берегу Иордана Махмуд Аббас также решительно осудил убийство Хании.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что "мученическая смерть" Хании "укрепит глубокую и нерушимую связь между Тегераном, Палестиной и сопротивлением", сообщают государственные СМИ.

Различные палестинские организации призвали своих сторонников на демонстрации протеста по поводу ликвидации политического лидера ХАМАС.

Российский МИД назвал случившееся "совершенно неприемлемым политическим убийством". Замминистра иностранных дел Михаил Богданов предупредил, что смерть лидера ХАМАС "приведет к дальнейшей эскалации напряженности".

Министерство иностранных дел Турции также осудило, как оно выразилось, "позорное убийство в Тегеране". В заявлении, которое цитирует Reuters, говорится, что "это нападение также направлено на расширение войны в Газе до региональных масштабов".

С осуждением произошедшего выступили и другие страны региона, а также Китай.

Иордания заявила, что "самым решительным образом осуждает убийство Израилем" лидера ХАМАС, которое, по ее мнению, приведет к "росту напряженности и хаоса в регионе". Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в ходе экстренного заседания своего кабинета сегодня утром также предупредил о серьезной эскалации в регионе.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что "решительно выступает против этого убийства и осуждает его", а также что "глубоко обеспокоено" новыми потрясениями в регионе. Пресс-секретарь ведомства Линь Цзянь добавил, что в Газе должно быть достигнуто "всеобъемлющее и постоянное прекращение огня".

Какими будут последствия для региона?

Как отмечает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Йоланда Кнелл, представители ХАМАС уже заявили, что удар по Хании означает серьезную эскалацию конфликта в регионе и "не останется безнаказанным".

Пока неясно, как это повлияет на ход войны в Газе, но Хания курировал переговоры о новом прекращении огня и освобождении заложников. Несмотря на его жесткую риторику, аналитики в целом рассматривали его как прагматика — в сравнении с Мохаммедом Дейфом и Яхъя Синваром, базирующимися в Газе более жесткими лидерами ХАМАС, которые, как считается, и организовали атаку на Израиль в прошлом году.

Непонятно пока, кто займет место Хании во главе группировки и будет ли он придерживаться более умеренной или более радикальной позиции.

Надер Хашеми, профессор ближневосточных исследований в Джорджтаунском университете, в разговоре с Би-би-си не исключил, что убийство Хании может приблизить регион к полномасштабной войне. Эксперт напоминает, что менее чем за сутки перед этим Израиль нанес удар по высокопоставленному лидеру "Хезболлы" в Бейруте.

И если раньше считалось, что Иран и "Хезболла" не заинтересованы в эскалации, то убийство Хании может это изменить, добавляет Хашеми. "Теперь у Ирана есть все стимулы попытаться обострить этот конфликт", — считает он.

Министр обороны США Ллойд Остин, напротив, заявил, что не считает войну неизбежной. Он пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить перерастания локального конфликта в более широкий во всем регионе.

Почему Хания был убит именно сейчас и как это отразится на переговорах?

Как отмечает редактор Би-би-си по международным вопросам Джереми Боуэн, родственники Хании уже оказывались под ударом после нападения ХАМАС 7 октября — сыновья и внуки, путешествовавшие с ним, были убиты израильтянами, хотя ему самому до сих пор удавалось избегать подобной участи.

При этом Хания не был фигурой, скрывающейся в подполье, как лидеры военного крыла его организации. "Если предположить, что это израильтяне убили его, а я не могу представить, кто это мог быть еще — и они пока не дали никаких комментариев — почему они сделали это сейчас, когда у них наверняка были возможности и в прошлом?" — задается вопросом Боуэн.

Дело в том, продолжает он, что для Израиля было политически неприемлемо убить его в Катаре. А ликвидация в Иране, тем не менее, дает понять, насколько далеко способен дотянуться Израиль и что никто из его врагов не находится в безопасности.

Хания был глубоко вовлечен в переговоры о прекращении огня между Израилем и Газой и освобождении заложников, так что его смерть, скорее всего, не облегчит их.

Катар, который выступает посредником в этих переговорах, предположил, что убийство Хании может поставить их под угрозу срыва. "Политические убийства и продолжающиеся нападения на гражданских лиц в Газе во время переговоров заставляют нас задаться вопросом: как может быть успешным посредничество, когда одна сторона убивает участника переговоров с другой стороны?" — заявил премьер-министр Катара.

В декабре ХАМАС ненадолго приостановил переговоры о прекращении огня с Израилем после убийства заместителя Хании в Бейруте.

Как полагает корреспондент Би-би-си по Газе Рушди Абалуф, нынешняя атака в Тегеране может усложнить достижение перемирия, поскольку теперь ХАМАС будет куда больше сосредоточен на поиске преемника Хании, что может оказаться сложным и длительным процессом.

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