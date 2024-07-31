Из российских регионов с колониями, где содержатся политические заключенные, в последние несколько дней вылетели самолеты специального летного отряда "Россия". Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров, пишет "Агентство. Новости".

В частности, один из таких самолетов вылетел из Омска, где содержится политик Владимир Кара-Мурза, который является одним из участников возможного обмена между Россией и странами Запада.

Среди потенциальных участников обмена также числятся российский оппозиционный политик Илья Яшин, осужденный по делу о госизмене Кевин Лик, глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, политик Лилия Чанышева, журналистка Мария Пономаренко, член правления "Мемориала" Олег Орлов, художница Саша Скочиленко, а также граждане США Пол Уилан и Эван Гершкович.

По данным "Агентство. Новости", в пятницу, 26 июля, Sukhoi SuperJet 100 совершил рейс из Новосибирска в Москву, в воскресенье, 28 июля, Ту-204 вылетел из Санкт-Петербурга в Москву. Между тем, в понедельник, 29 июля, Ту-214 совершил рейс из Санкт-Петербурга в Москву, а также из Санкт-Петербурга вылетели два самолета Ил-96. Во вторник, 30 июля, самолет Ан-148 вылетел из Барнаула (Алтайский край) в Москву. В среду, 31 июля, было совершено два рейса: Ту-214 вылетел из Омска, отключив транспондер в окрестностях Владимира, а Ту-154 вылетел из Новосибирска.

Кроме того, издание "Медуза" со ссылкой на юриста Игоря Слабых сообщает, что из базы данных тюрем США пропала информация об Александре Виннике, Максиме Марченко, Владиславе Клюшине и Вадиме Конощенке. Винник обвиняется в отмывании миллиардов долларов через крипто-биржу ВТС-е, Марченко отбывает срок за контрабанду микроэлектроники, а Конощенок обвиняется в контрабанде в Россию американской продукции, которая подлежит контролю при экспорте. Клюшин же отбывает срок по обвинениям в хакерстве и инсайдерской торговле.

"Агентство. Новости" также пишет, что в Словении за шпионаж осуждены Артем и Анна Дульцевы. По утверждениям местного телеканала N1, они станут частью обмена заключенными между Россией и США.

N1 утверждает, что обмен состоится в ближайшие часы между Россией, США, Германией и Беларусью. В нем также участвуют и другие страны.

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