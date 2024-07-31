Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французским СМИ, что Россия должна принять участие во втором саммите по мирному урегулированию в Украине, поскольку за это выступает большинство стран мира.

На первый глобальный Саммит мира, состоявшийся в Швейцарии, Россию не пригласили. Представители Кремля заявляли, что это мероприятие не способно привести к установлению мира, поскольку его участники не обсуждают российские требования.

Украина предложила на саммите свой мирный план, который в числе прочего включает вывод российских войск со всех оккупированных территорий, наказание военных преступников и выплату репараций. Руководители России, в свою очередь, давали понять, что боевые действия не прекратятся, пока Украина не выведет войска из регионов, которые Кремль объявил своими.

"Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, иначе он не принесет реальных результатов, — сказал Зеленский в интервью французским СМИ [цитата по англоязычному сообщению AFP]. — Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом, мы не можем против этого возражать".

Зеленский дал интервью французским журналистам во время недавнего визита на запад Украины.

Что еще сказал Зеленский

(эти цитаты Русская служба Би-би-си приводит в переводе с французского языка по газете Le Monde)

О мобилизации

"Минимальный возраст был снижен. Военное командование докладывает, что темп мобилизации увеличился. На поле боя есть недостаток людей, потому что [мобилизованных] все еще обучают. Мы же не Россия. В Росси некоторым солдатам дают только семь дней обучения, а потом отправляют на фронт. У нас ребята должны проходить обучение минимум два месяца".

О восстановлении территориальной целостности Украины

"Справедливый мир для Украины должен позволить нам восстановить нашу территориальную целостность, но это не означает, что этого нужно добиваться только военными методами. Весь мир заинтересован в том, чтобы остановить Путина, чтобы границы оставались неприкосновенными. Сегодня мы находимся на фронте, пока Путин хочет продолжать войну. Это Россия хочет вести войны. Мы можем решать вопросы дипломатическими методами, если этого хочет Россия".

О возможности согласиться с потерей территорий

"Нужно понимать, что любой вопрос, связанный с территориальной целостностью Украины не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами мира без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит конституции Украины. Украина никогда не откажется от своих территорий. У властей нет формального права отдавать территории. Этого должен хотеть украинский народ".

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