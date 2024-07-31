Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех иранских чиновников, пишет "Медуза".

По данным издания, соответствующий приказ был отдан Хаменеи на экстренном заседании Верховного совета национальной безопасности Ирана 31 июля.

Подробности о характере и масштабе атаки пока неизвестны. Источники The New York Times сообщили, что иранское командование рассматривает возможность использования дронов и ракет для атаки на военные объекты в окрестностях Тель-Авива и Хайфы, при этом избегая ударов по гражданским целям.

Как сообщалось ранее, палестинская группировка ХАМАС объявила, что ее политический лидер Исмаил Хания убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране.

О смерти Хании объявил и иранский Корпус стражей исламской революции. В сообщении на сайте корпуса говорится, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.

Смерть Хании произошла спустя менее суток после того, как Израиль объявил о ликвидации главного военного командира ливанской группировки "Хезболла", которую также поддерживает Иран. Наблюдатели опасаются, что это может привести к разрастанию войны на Ближнем Востоке.

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