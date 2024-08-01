Как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф был убит в результате израильского авиаудара в секторе Газа в прошлом месяце.

Мохаммед Дейф, который считается одной из ключевых фигур в руководстве ХАМАС, входил в число главных целей для израильских военных на протяжении многих лет. В прошлом ему удалось бежать из израильской тюрьмы и пережить по меньшей мере семь покушений.

"Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что Мохаммед Дейф был уничтожен в результате удара", — говорится в заявлении военных, распространенном в четверг.

О том, что главной целью того удара был Дейф, сообщалось ранее, однако до сих пор Израиль не подтверждал, что тот действительно погиб. Движение ХАМАС утверждало, что ему удалось выжить.

Группировка пока не прокомментировал заявление израильских военных.

Израиль обвиняет Дейфа в планировании и руководстве взрывами автобусов, в результате которых в 1996 году погибли десятки израильтян, а также в причастности к захвату и убийству трех израильских солдат в середине 1990-х годов.

Считается, что он был одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты, а еще 251 человек был угнан в Газу в качестве заложников.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !