Журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России на 16 лет колонии по обвинению в шпионаже, освобожден. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, сейчас Гершкович "направляется в пункт назначения за пределами России".

Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда отправился по заданию редакции делать репортаж. В середине июля этого года журналиста приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Также, пишет Bloomberg, власти РФ также освободили бывшего американского морпеха Пола Уилана, приговоренного в России к длительному тюремному сроку за шпионаж в 2020 году.

Источники агентства отметили, что решения об освобождении двух граждан США были приняты в рамках масштабного обмена заключенными между Москвой, Вашингтоном и несколькими другими странами. Его подробности собеседники Bloomberg раскрыть отказались.

Гершкович и Уилан, а также их родственники и представители американских властей отвергают обвинения в их причастности к сотрудничеству с разведкой.

Позднее Bloomberg дополнил свою публикацию, уточнив со ссылкой на неназванного европейского чиновника, что Россия также освободит политика Владимира Кара-Мурзу, приговоренного к 25 годам лишения свободы по обвинениям в госизмене, распространении "фейков" об армии и участии в деятельности "нежелательной" организации.

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