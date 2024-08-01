Издание The Insider опубликовало список людей, участвующих в масштабном обмене заключенными между Россией и странами Западами. Источник этих сведений журналисты не указывают.

Всего в списке 24 человека. Как утверждает турецкий телеканал NTV, основная фаза обмена уже произошла в аэропорту Анкары и в ней участвовали 26 человек. При этом прокремлевский Telegram-канал Mash писал, что двоих людей передали российской стороне еще в первой половине дня.

По данным The Insider, Россия освободит:

журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича;

бывшего американского морпеха Пола Уилана;

политиков Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Андрея Пивоварова;

соратников Алексея Навального Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина;

сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова;

художницу Сашу Скочиленко;

журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву;

политолога Дитера Воронина;

юриста и активиста Германа Мойжеса;

19-летнего Кевина Лика, осужденного за "госизмену";

гражданина ФРГ Патрика Шебеля, задержанного в аэропорту Санкт-Петербурга из-за шести мармеладок, в составе которых обнаружили марихуану.

Также Беларусь освободит немца Рико Кригера, ранее приговоренного к смертной казни и впоследствии помилованного Александром Лукашенко.

В свою очередь, Германия передаст Кремлю киллера Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.

Также Москва получит трех своих граждан, отбывающих наказание в тюрьмах США:

хакера Романа Селезнева, осужденного на 27 лет лишения свободы за мошенничество и кражу персональных данных;

предпринимателя Владислава Клишина, приговоренного к 9 годам заключения за инсайдерскую торговлю ценными бумагами;

контрабандиста и вероятного сотрудника российских спецслужб Вадима Конощенка, задержанного в Эстонии при попытке провоза высокотехнологичного оборудования в РФ в обход санкций.

Словения передаст Кремлю разведчиков-нелегалов Артема и Анну Дульцевых, Польша — агента Главного разведывательного управления Павла Рубцова, Норвегия — шпиона Михаила Микушина.

Подробнее обо всех участниках обмена и его подготовке можно прочитать на сайте The Insider.

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