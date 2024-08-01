Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных, которые находились в российских колониях и следственных изоляторах и были освобождены в результате обмена со странами Запада. Об этом пишет "Медуза".

Как сообщили в Кремле, были помилованы:

корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович;

политик Владимир Кара-Мурза;

бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева;

политик Илья Яшин;

бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева;

политик и бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров;

бывший американский морпех Пол Уилан;

журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева;

бывший сопредседатель центра "Мемориал" Олег Орлов;

художница Саша Скочиленко;

политолог Демури (Дитер) Воронин, который связан с одним из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова;

осужденный по делу о госизмене 18-летний Кевин Лик;

бывший глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин.

При этом в сообщении Кремля не упомянуты гражданин Германии Патрик Шебель, которого обвинили в контрабанде наркотических веществ, и велоактивиста Герман Мойжес. Им в России не успели вынести приговор.

"Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств", — говорится в сообщении на сайте президента РФ.

Российская сторона поблагодарила Александра Лукашенко "за жест доброй воли и помилование" приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. "Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена", — заявили в Кремле.

1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенных из семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Россия в обмен получила, по сообщениям СМИ, предполагаемых агентов ФСБ, ГРУ, СВР и российских хакеров.

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