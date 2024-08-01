Юлия Навальная, вдова погибшего в колонии Алексея Навального, прокомментировала обмен заключенными, который прошел между Россией и странами Запада, цитирует "Медуза".

Навальная перечислила политзаключенных, которых "удалось спасти из лап Путина". В своем посте она назвала россиян из этого списка: бывших руководителей штабов Навального Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, политиков Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу и Андрея Пивоварова, правозащитника Олега Орлова, художницу Сашу Скочиленко, журналистку Алсу Курмашеву, велоактивиста Германа Мойжеса, а также осужденного по делу о госизмене 18-летнего Кевина Лика.

"Огромная, очень долгая и трудная работа, переговоры длиной в несколько лет, февраль, новая попытка многих людей все как-то склеить и всех спасти. И вот все эти люди на свободе. Это большое счастье! Каждый освобожденный политзаключенный — это огромная победа и радость. Никто не должен находиться в заложниках у Путина, подвергаться пыткам и умирать в путинской тюрьме", - заявила Юлия Навальная.

"Нам еще есть много за кого бороться: Даниэль Холодный, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Игорь Сергунин. Мы приложим все усилия, чтобы они были освобождены. Свободу всем политзаключенным!", - подчеркнула она.

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